Виробник обіцяє до 10 годин автономної роботи, з кейсом – до 22 годин.

Найбільший виробник девайсів для ПК Logitech оновив асортимент своїх аксесуарів бездротовими навушниками, які "плавляться" у вухах, приймаючи ідеальну для свого власника форму.

Технологія називається Lightform – для налаштування досить надіти навушники та натиснути кнопку у фірмовому застосунку. Далі під дією тепла світлодіодів гель всередині амбушур застигає в положенні, що повторює контури вуха. Цю процедуру досить виконати один раз, а займає вона лічені хвилини.

Самі навушники позиціюються як геймерський аксесуар з мінімальною затримкою передачі через Bluetooth або Lightspeed. Навушники можна під'єднати до комп'ютерів, "маків", Playstation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch або пристроїв Android через USB-A або USB-C.

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Виробник обіцяє до 10 годин автономної роботи, з кейсом – до 22 годин. Також згадується сертифікація за стандартом IPX3 і наявність 10-мм драйверів. Ціна – 229 доларів (близько 8500 грн).

Цікаві новинки ринку навушників

Раніше компанія JBL представила на ринку бездротових навушників нову модель Tour Pro 2, "родзинкою" яких став зарядний кейс з вбудованим дисплеєм. На ньому можна управляти музикою і настройками, стежити за рівнем заряду і навіть читати повідомлення, не дістаючи смартфон.

Також ми розповідали про навушники від Adidas, які не треба заряджати. Все завдяки технології Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Простіше кажучи, навушники не заряджаються тільки в повній темряві.

Водночас Meizu порадувала свої фанатів незвичайними бездротовими навушниками в стилі кібер-панк. Та й вартість у них невисока.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Logitech повністю згортає свою діяльність в Росії. Компанія працювала в країні з 2008 року.

Також УНІАН писав, що Logitech перевипустила "найпопулярнішу у світі ігрову мишу" G502. Новинки оснащені новими оптико-механічними перемикачами, а топові моделі можуть заряджатися через килимок.

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