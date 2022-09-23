Logitech представила навушники з амбушюрами, що приймають форму вуха / фото Logitech

Найбільший виробник девайсів для ПК Logitech оновив асортимент своїх аксесуарів бездротовими навушниками, які "плавляться" у вухах, приймаючи ідеальну для свого власника форму.

Технологія називається Lightform – для налаштування досить надіти навушники та натиснути кнопку у фірмовому застосунку. Далі під дією тепла світлодіодів гель всередині амбушур застигає в положенні, що повторює контури вуха. Цю процедуру досить виконати один раз, а займає вона лічені хвилини.

Самі навушники позиціюються як геймерський аксесуар з мінімальною затримкою передачі через Bluetooth або Lightspeed. Навушники можна під'єднати до комп'ютерів, "маків", Playstation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch або пристроїв Android через USB-A або USB-C.

Відео дня

Виробник обіцяє до 10 годин автономної роботи, з кейсом – до 22 годин. Також згадується сертифікація за стандартом IPX3 і наявність 10-мм драйверів. Ціна – 229 доларів (близько 8500 грн).

фото Logitech

Цікаві новинки ринку навушників

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Logitech повністю згортає свою діяльність в Росії. Компанія працювала в країні з 2008 року.

Також УНІАН писав, що Logitech перевипустила "найпопулярнішу у світі ігрову мишу" G502. Новинки оснащені новими оптико-механічними перемикачами, а топові моделі можуть заряджатися через килимок.

Вас також можуть зацікавити новини: