Найбільший виробник девайсів для ПК Logitech оновив асортимент своїх аксесуарів бездротовими навушниками, які "плавляться" у вухах, приймаючи ідеальну для свого власника форму.
Технологія називається Lightform – для налаштування досить надіти навушники та натиснути кнопку у фірмовому застосунку. Далі під дією тепла світлодіодів гель всередині амбушур застигає в положенні, що повторює контури вуха. Цю процедуру досить виконати один раз, а займає вона лічені хвилини.
Самі навушники позиціюються як геймерський аксесуар з мінімальною затримкою передачі через Bluetooth або Lightspeed. Навушники можна під'єднати до комп'ютерів, "маків", Playstation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch або пристроїв Android через USB-A або USB-C.
Виробник обіцяє до 10 годин автономної роботи, з кейсом – до 22 годин. Також згадується сертифікація за стандартом IPX3 і наявність 10-мм драйверів. Ціна – 229 доларів (близько 8500 грн).
Цікаві новинки ринку навушників
- Раніше компанія JBL представила на ринку бездротових навушників нову модель Tour Pro 2, "родзинкою" яких став зарядний кейс з вбудованим дисплеєм. На ньому можна управляти музикою і настройками, стежити за рівнем заряду і навіть читати повідомлення, не дістаючи смартфон.
- Також ми розповідали про навушники від Adidas, які не треба заряджати. Все завдяки технології Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Простіше кажучи, навушники не заряджаються тільки в повній темряві.
- Водночас Meizu порадувала свої фанатів незвичайними бездротовими навушниками в стилі кібер-панк. Та й вартість у них невисока.
Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Logitech повністю згортає свою діяльність в Росії. Компанія працювала в країні з 2008 року.
Також УНІАН писав, що Logitech перевипустила "найпопулярнішу у світі ігрову мишу" G502. Новинки оснащені новими оптико-механічними перемикачами, а топові моделі можуть заряджатися через килимок.