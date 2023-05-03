Квітневий рейтинг флагманів очолив ASUS ROG Phone 7 Ultimate, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку.

Бенчмарк AnTuTu, що займається порівняльними тестами смартфонів, оновив рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв на ринку. За підсумками квітня, чіпи Qualcomm в чисту "переграли" MediaTek.

У топі найшвидших флагманів на першому місці знаходиться Asus ROG Phone 7 Ultimate, який набрав значні 1,325 млн балів. Показово, що відрив від конкурентів мінімальний, хоча між наступними шістьма моделями він менше, ніж між першим і другим місцем.

На другому місці розмістився OPPO Find X6 Pro з одним з найкращих наборів камер серед смартфонів, а замкнув трійку Red Magic 8 Pro+ з вбудованим кулером на 20 000 оборотів в хвилину – це істотно допомагає підвищити продуктивність. В основі всіх пристроїв в рейтингу топ-10 лежить чіп Qualcomm Snapdragon.

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Також AnTuTu оновив список найкращих смартфонів на Android середнього рівня. Тут перше місце віддали Redmi Note 12 Turbo – це перший телефон на ринку з новим чіпом Snapdragon 7+ Gen, порівнянний за потужністю з торішнім флагманом Snapdragon 8+ Gen 1.

Що стосується десятки в цілому, 9 з 10 смартфонів в рейтингу оснащуються процесорами від MediaTek.

У 2023 році можна купити телефон, здатний на все, що забажає Користувач, маючи в кишені не більше $150. Фахівці порталу Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні пару років.

Водночас УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів для покупки в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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