Смартфон повинен вийти в кінці весни – на початку літа. Ціна – близько $450.

В останні роки Google здійснила велику роботу при створенні середньобюджетної лінійки смартфонів Pixel A. Втім, судячи з наявної інформації, найбільший прорив компанія приготувала для майбутнього Pixel 7A.

Вже відомо, що Pixel 7А отримає дисплей з частотою 90 Гц і бездротову зарядку. Нагадаємо, актуальний пристрій серії Pixel 6А, обмежується екраном 60 Гц і лише дротовою зарядкою.

Також майбутньому Pixel 7А приписують процесор Tensor G2, який вже активно використовується в Pixel 7 і 7 Pro. Але що ще цікавіше, смартфон отримає дві тильних камери: на 64 Мп (IMX787) і 12 Мп. Водночас в більш дорогих Pixel 7 і 7 Pro використовується основний сенсор з меншою роздільною здатністю (50 Мп).

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Середньобюджетний Pixel 7А вийде в п'яти різних колірних варіантах: чорний, зелений, кремовий-білий, помаранчевий, фіолетовий. Також в наявності буде версія з 256 ГБ пам'яті в топі, що вдвічі більше, ніж у його попередника, Pixel 6А.

Опубліковані "живі" знімки демонструють, що зовні апарат майже не буде відрізнятися від Pixel 7. Смартфон отримає той же 6,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p.

На цю мить немає точних термінів запуску нової недорогої новинки від Google. Щоправда, якщо вірити прогнозам, статися це повинно вже в кінці весни – на початку літа 2023 року. Тоді ж вийде Pixel Fold – перший складний смартфон Google.

Google Pixel – найкращі недорогі смартфони за співвідношенням ціна/якість

Пристрої серії Pixel "А" можна постійно зустріти в найрізноманітніших топах найкращих смартфонів завдяки своїй доступній ціні. Разом з тим вони успадковують низку флагманських функцій від своїх "старших братів", аналогам яких в плані "ціна-якість" на ринку немає.

Раніше УНІАН розповідав про "сліпий тест" камер смартфонів 2022 року, в якому Pixel 6А обійшов iPhone 14 Pro, Galaxy S22 Ultra та інші флагмани. Недорогий апарат Google обійшов навіть Pixel 7 Pro, і це при тому, що в Pixel 6А використовується той же датчик Sony IMX363, що і в Pixel 3/4/5.

Також на тлі інших середньобюджетних смартфонів на ринку "гуглофони" виділяються оригінальним дизайном, хорошою автономністю і підтримкою виробником до 5 років. Для порівняння, Xiaomi зазвичай припиняє підтримку своїх смартфонів після виповнення двох років.

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