Нова версія ОС блокуватиме налаштування браузера Edge, внаслідок чого користувач не може підлаштувати його для себе.

Користувачам із неліцензійною версією Windows 11 (або 10), можливо, доведеться задуматися про активацію своєї операційної системи – оскільки схоже, що Microsoft може знову почати застосовувати жорсткі заходи, починаючи з веб-браузера Edge.

Як повідомляє видання TechRadar, у бета-версії Windows 11, яка скоро стане доступною для більшості користувачів, виявили нову утиліту. Вона блокуватиме налаштування Edge для користувачів неактивованої Windows.

Браузер, найімовірніше, як і раніше, працюватиме у таких користувачів, але більшість його функцій, зокрема встановлення розширень або зміна теми оформлення, виявляться недоступними.

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Очевидно, у такий спосіб Microsoft планує стимулювати користувачів до купівлі ліцензії, тим паче з огляду на всі нові ШІ-функції, додані в Edge останнім часом. Статистика за квітень 2024 року показує, що Edge сьогодні використовує більше людей, ніж будь-коли. Хоча до лідера Chrome все одно далеко.

При цьому деякі в мережі вже висловили своє невдоволення таким рішенням, зазначаючи, що воно навряд чи приведе до бажаного результату. Найімовірніше, користувачі просто перестануть використовувати Edge, віддавши перевагу Chrome або іншим браузерам, замість того щоб купувати ліцензію.

Раніше була інформація, що Microsoft навчилася автоматично блокувати піратські копії Windows. Зокрема, після встановлення свіжого оновлення система розпізнає AutoKMS, один із найпопулярніших інструментів для обходу системи ліцензування, скидає активацію і блокує роботу програми.

А тим часом користувачі Windows 10 знову скаржаться на настирливу рекламу Windows 11. Вікно вискакує в повноекранному режимі і заважає роботі або геймінгу, а явної кнопки відмови не передбачено.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12. Замість неї цієї осені вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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