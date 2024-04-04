Лідер, як і раніше, незмінний. Але Microsoft продовжує удосконалювати свій продукт, щоб стати гідним конкурентом Chrome.

Аналітичне агентство StarCounter оприлюднило свіже дослідження щодо найпопулярніших браузерів у світі для ПК у березні 2024 року. Очікувано, на першому місці з величезним відривом від конкурентів перебуває Chrome від Google.

Як випливає зі звіту, другий рядок посідає Edge від Microsoft, яка продовжує вдосконалювати свій продукт, а трійку лідерів замкнув Safari від Apple. ПК-юзери також часто використовують Firefox і Opera.

Топ-5 найпопулярніших браузерів у світі

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Chrome – 65.77%.

Edge – 12.71%.

Safari – 8.63%.

Firefox – 6.61%.

Opera – 3.15%.

В Україні загальна картина не змінилася – Google Chrome залишається на першому місці, а Edge, Opera і Firefox у ролі наздоганяючих. Менш популярні Yandex Browser і Safari.

Топ-5 найпопулярніших браузерів в Україні

Chrome – 60,89%.

Edge –14,15%.

Opera – 11,25 %.

Firefox – 5,55%.

"Яндекс Браузер" – 5,05%.

А ось на смартфонах ситуація зовсім інша. Chrome і тут поза конкуренцією (57.13%), але на другому місці йде Safari (22.24%). Судячи з усього, користувачі iPhone віддають перевагу встановленому браузеру. Що цікаво, у iOS 17.4 користувачам з країн Євросоюзу тепер пропонується вибрати браузер за замовчуванням із 12 найпопулярніших.

Нещодавно Microsoft Edge отримав корисну функцію, якої дуже бракує конкурентам, зокрема Google Chrome – можливість обмежити споживання оперативної пам'яті. Ця фішка особливо корисна для власників слабких ПК і ноутбуків,

Нагадаємо, що цього літа в Chrome перестануть працювати блокувальники реклами. Інші браузери, що працюють на рушії Chromium, теж постраждають. Тому для заміни не підійдуть Edge або Opera.

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