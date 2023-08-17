Після установки свіжого оновлення система розпізнає AutoKMS, скидає активацію і блокує роботу програми.

Днями Microsoft випустила серпневі патчі безпеки для ОС Windows 10 і 11, які окрім іншого, блокують програму-активатор піратських версій ОС AutoKMS. Це один з найпопулярніших інструментів для обходу системи ліцензування Microsoft.

Користувачі почали скаржитися, що після установки апдейта під номером 1.395.318.0 активація дійсно злітає. Вбудований в систему антивірус розпізнає AutoKMS, скидає активацію і блокує роботу програми.

Як відзначають ЗМІ, епосі піратських Windows, судячи з усього, приходить кінець. Вже зараз багато хто з користувачів "вінди" задумаються, як захистити свою піратську версію, оскільки оновлення може статися в будь-який момент, а відкладати його – не найкраща ідея. Незаконна активація операційної системи злетить і скоріш за все зажадає тільки ліцензійний ключ.

Відео дня

До слова, свіжий апдейт безпеки Windows також додає виявлення різних троянів, програм-вимагачів і бекдорів, тому ігнорувати його не рекомендується. Крім того, він приносить "критичні" виправлення продуктивності, які покращать роботу ПК.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці компанія Microsoft офіційно оголосила про припинення підтримки Windows для клієнтів в Росії. Це означає відсутність важливих оновлень для забезпечення безпеки інформації.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблено на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

Також УНІАН повідомляв про те, що в мережі знайшовся "активатор" для включення прихованих функцій в Windows 11. Тепер приховані функції ОС буде включати набагато простіше і швидше.

Вас також можуть зацікавити новини: