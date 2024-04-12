Аналітики кажуть, що настирлива реклама – одна з причин, чому Windows 11 не є такою популярною у користувачів, як десятка.

У жовтні 2025-го закінчується життєвий цикл Windows 10: ОС перестане отримувати патчі безпеки і багато хто буде змушений перейти на Windows 11. Хоч у користувачів у запасі є ще півтора року, Microsoft вирішила, що вже час попереджати юзерів терміново переходити на нову ОС. Однак зробила це досить агресивно.

Користувачі ПК з Windows 10 пишуть, що їм почали приходити повідомлення від Microsoft з нав'язливою пропозицією оновитись до W11. Вікно з'являється в повноекранному режимі і заважає роботі або геймінгу. При цьому, явної кнопки відмови не передбачено: ви можете або відкласти показ оголошення, або натиснути кнопку "Детальніше".

Найцікавіше, що це повідомлення вискакує навіть на пристроях, які несумісні з Windows 11 через системні вимоги. Тобто, власники таких ПК знають, що в них не вийде оновитися, але від нав'язливої реклами їм все одно не втекти.

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Аналітики кажуть, що Windows 11 втрачає популярність серед користувачів і цьому сприяє сама Microsoft, а точніше її агресивний маркетинг із просування нової ОС, який працює у зворотний бік.

Станом на березень 2024 року, частка Windows 10 становить 70%, тоді як Windows 11 встановлена лише на 26% пристроях. Що стосується України, то тут нова ОС і зовсім безнадійно програє "десятці". Її встановлено лише на 12,5% комп'ютерів.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12. Замість неї цієї осені вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, зокрема ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і відкриватиме вбудованого в Windows ШІ-помічника.

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