У серії iPhone 15 Pro дві кнопки для регулювання гучності зіллються в одну.

Раніше цього місяця джерела повідомили, що з випуском iPhone 15 компанія Apple прибере зі своїх смартфонів фірмовий перемикач звуку, а йому на зміну прийде єдина "гойдалка" регулювання гучності. Це доводять й опубліковані креслення смартфона.

У флагманських моделях iPhone 15 дві кнопки для регулювання гучності зіллються в одну. А перемикач для переведення в беззвучний режим стане звичайною клавішею, повідомляє 9To5Mac.

Водночас очікується, що ці кнопки стануть сенсорними та будуть імітувати відчуття натискання в дусі кнопки "Додому" в iPhone SE. Замість фізичного натискання компоненти будуть забезпечувати тактильний відгук за допомогою вбудованих движків Taptic Engine.

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Ці зміни будуть ексклюзивними для Pro-моделей – в базових iPhone 15 і 15 Plus, як і раніше, залишаться дві механічні кнопки й не очікується ніяких змін. Зате цим моделям дістанеться Dynamic Island, який в поточному поколінні є ексклюзивом дорожчих моделей.

iPhone 15 Pro вперше подорожчає з моменту виходу iPhone X

Як відомо, Apple ще з 2017 року утримує "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999 і вже як кілька років не підвищує вартість своїх смартфонів в США. Однак цього року ситуація зміниться.

За словами джерела, стартова модель iPhone 15 Pro обійдеться покупцям в 1049 доларів замість звичних 999. Все через те, що компанії доведеться перекласти на споживачів витрати за апгрейд.

Зокрема, версії iPhone з приставкою Pro змінять сталеву раму на титанову, а також отримають продуктивний чіп A17, перископічний об'єктив камери, ще більше пам'яті й твердотілові кнопки регулювання звуку. Плюс, окрім оновленої начинки це також може бути пов'язано з високою інфляцією в багатьох країнах світу.

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