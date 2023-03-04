Але торкнеться нововведення тільки флагманських моделей iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Численні чутки вказують на суттєві зміни в дизайні новеньких айфонів, реліз яких очікується у вересні. Так, смартфони Apple позбудуться фірмового перемикача режимів і отримають єдину "гойдалку" регулювання гучності.

Про це з посиланням на техноблогера ZoneOfTech повідомляє портал MacRumors. Джерело підтвердило свої слова кресленнями, отриманими від одного з виробників аксесуарів для айфонів. За його словами, в тому, що нову лінійку iPhone чекають такі нововведення, він упевнений на "всі 100%".

Зазначається, що беззвучний режим в нових айфонах буде включатися за допомогою нової кнопки, а не класичного фізичного перемикача, який вже давно став фірмовою особливістю айфонів.

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Джерело при цьому підкреслило, що торкнеться нововведення тільки флагманських моделей iPhone 15 Pro і 15 Pro Max – в молодших моделях як і раніше залишаться дві механічні кнопки та не очікується ніяких змін.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

Якщо вірити інсайдерській інформації, всі смартфони iPhone 15 збережуть екрани тих же розмірів, що використовуються зараз. При цьому очікується повернення до форм лінійки iPhone 11 – старші моделі отримають вигнуті до тильної кришки межі і більш тонкі рамки навколо дисплея.

Також очікується, що Apple замінить версію Pro Max в лінійці iPhone 15 на флагманську модель з приставкою Ultra. Такий айфон отримає більш продуктивний процесор, оптичний 10x-зум і поліпшену селфі-камеру. До того ж він стане першим "титановим" айфоном, чутки про який ходять вже кілька років.

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