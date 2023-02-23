Головне нововведення в базовому iPhone 15 полягає у відмові від вирізу в екрані – його замінить Dynamic Island.

Найдешевший айфон в майбутній лінійці iPhone 15 показали на якісних рендерах, які створено на основі "злитих" CAD-кресленнях смартфона. Раніше це ж джерело ділилося зображеннями iPhone 15 Pro.

Однією з найбільш помітних змін є поява в базовому смартфоні Apple інтерактивного вирізу Dynamic Island, який дебютував у iPhone 14 Pro. Майже відразу після виходу поточного покоління аналітик Росс Янг говорив про те, що нова фішка з'явиться у всіх моделях iPhone 2023 року.

Крім того, в файлах вказується збільшена до 6,2 дюйма діагональ дисплея, хоча в iPhone 12, 13 і 14 діагональ становить 6,1 дюйма. Дозвіл і частота оновлення екрана не уточнюються, але, більшість інсайдів вказують на те, що базові моделі нових айфонів знову залишаться з 60-герцовими дисплеями.

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І останнє, очікуване багатьма, – перехід з фірмового Lightning на USB-C. Того вимагає європейський закон, який набуде чинності з осені 2024 року. Ймовірно, Apple обмежить роботу сторонніх кабелів USB-C з iPhone 15, щоб змусити користувачів купувати їх фірмові шнури.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться восени. Очікується, що базові моделі в цьому році будуть більш збалансованим, щоб скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями.

Окрім нової камери та Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані. Ексклюзивним для Pro-моделей буде збільшений обсяг ОЗУ до 8 Гб, ще швидший процесор A17 і відмова від фізичних кнопок.

Найзначніші зміни Apple припасла для моделі 15 Ultra. Ця версія айфона отримає титановий корпус з округленими краями та плоским екраном в стилі Apple Watch Ultra, подвійну селфі-камеру, а на задній панелі нарешті з'явиться перископний телеоб'єктив.

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