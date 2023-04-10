Подоляк каже, що соцмережа не вважає шкодливою поширення пропаганди масових вбивств.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував політику соціальної мережі Twitter щодо висвітлення інформації про війну в Україні.

Пост з критикою з'явився у його мікроблозі після того, як власник Twitter Ілон Маск відмовився видаляти антиукраїнський твіт заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва. Маск сказав, що люди повинні самі вирішувати, що є пропагандою.

"Розблоковані акаунти влади, масштабування ru-твітів про "вбий Україну" на фоні відвертої песимізації українців - це взагалі не про свободу слова… Twitter не бачить шкоди у поширенні пропаганди, яка прямо заохочує знищення та масові вбивства. Може, ШІ (штучний інтелект - УНІАН) краще промодерує?" - написав Подоляк.

Відео дня

Позиція Маска по війні в Україні

Нагадаємо, що восени Ілон Маск опублікував "план" по завершенню війни в Україні, згідно якого українці мають відмовитися від окупованого росіянами Криму та забезпечити його водопостачання.

За його словами, на окупованих україньских територіях треба провести "вибори", а самій країні отримати "нейтральний" статус.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь опублікував твіт з опитуванням "Який Ілон Маск вам подобається більше?" з двома варіантами відповіді.

BBC повідомляв, що після того як Маск став власником Twitter, соціальна мережа майже перестала боротися з проплаченою російською пропагандою.

Крім того, деякі користувачі вважають, що алгоритм Twitter може спеціально знижувати рейтинг постів про війну Росії проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: