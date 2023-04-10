За його словами, користувачі повинні самі вирішити, чи є зміст твіта пропагандистським.

Власник Twitter, мільярдер Ілон Маск відмовився видаляти з платформи скандальний твіт заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про "зникнення" України.

Маск заявив, що нібито дає користувачам соцмережі можливість самостійно визначити, наскільки пропагандистським є зміст цього твіту.

"Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують", - заявив Маск, коментуючи рішення не видаляти цей твіт.

Скандальний твіт Медведєва про Україну

8 квітня опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговим істеричним постом. Тепер він запевняє, що Україна нікому не потрібна.

Далі його публікація розбивається на шість пунктів, в яких він пояснює, чому Україна нібито не потрібна Європі, США, Африці і Латинській Америці, Азії, а також Росії і самим українським громадянам. Медведєв назвав нинішню українську державу "непорозумінням, породженим розпадом Союзу РСР".

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