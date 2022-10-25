При тривалому знеструмленні альтернативного живлення базових станцій вистачить тільки на 20% мережі.

На тлі енергетичної кризи, викликаної ракетними ударами Росії по енергосистемі України, в разі тривалої відсутності електропостачання можуть виникнути проблеми зі зв'язком.

Про це повідомив президент компанії "Київстар" Олександр Комаров у Facebook.

У "Київстар" заявили, що при тривалому знеструмленні альтернативного живлення базових станцій вистачить тільки на 20% мережі оператора у великих містах.

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"Робимо все від нас залежне, але розуміємо, що таких превентивних заходів вистачить на підтримку до 20% мережі у великих містах і обласних центрах в умовах повного довгострокового знеструмлення", — зазначив Комаров.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Росія здійснила атаки на низку областей України. Окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури.

З 11 жовтня через дефіцит електроенергії в Києві та області почали відключати світло, а обстріли тривали. Ворог вдарив по об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Київській області.

17 жовтня було 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва, а також по об'єкту енергетичної інфраструктури в Дніпрі та об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

У всіх областях України введені графіки відключення електроенергії.

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