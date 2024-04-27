Американські технологічні гіганти Microsoft та Alphabet (власник пошуковика Google) змогли подолати скептицизм інвесторів щодо величезних витрат на розробку штучного інтелекту (ШІ). Схоже, цей напрямок визнано дуже перспективним і вартим боротьби за зростаючий ринок ШІ-послуг, пише Financial Times.
Сукупна ринкова вартість двох американських технологічних гігантів зросла більш ніж на 250 мільярдів доларів у п’ятницю – після того, як компанії опублікували звіти про двозначне зростання доходів у першому кварталі. Показники помітно випередили очікування аналітиків.
Як зазначає FT, раніше цього року інвестори почали висловлювати невдоволення швидким зростанням витрат Microsoft і Alphabet на розбудову інфраструктури, необхідної для роботи чат-ботів AI, на кшталт ChatGPT від OpenAI чи Gemini від Google. Однак тепер техногіганти лише прискорять роботу над удосконаленням власних ШІ-систем.
За оцінками аналітиків Baird, капітальні витрати Alphabet, Amazon, Microsoft і Meta цього року становитимуть близько 188 мільярдів доларів, що майже на 40 відсотків більше, ніж у 2023 році. Виробник електромобілів Tesla заявив, що інвестував 1 мільярд доларів у штучний інтелект у першому кварталі та прискорить витрати на чіпи та автоматизоване водіння.
FT наголошує, що попит на послуги штучного інтелекту стрімко зростає, і це вже спричинило відчутний дефіцит необхідних компонентів, включаючи чіпи та блоки живлення.
"Якщо ви не залучаєте штучний інтелект активно й агресивно, ви робите це неправильно. Ваша компанія не збанкрутує через [витрати на] штучний інтелект. Вона закриється, тому що інша компанія буде використовувати ШІ. У цьому немає жодних сумнівів", — сказав керівник компанії Nvidia, що виробляє процесори та чіпи, Дженсен Хуанг.
Штучний інтелект: останні новини
Як писав УНІАН, у березні Євросоюз ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект. Документ має впорядкувати використання цієї технології з урахуванням реальних та потенційних ризиків, а також задасть законодавчий тренд у світі.
Також ми розповідали, що українські військові активно використовують штучний інтелект для удосконалення своїх розробок, призначених для боротьби з російськими окупантами. Україна сподівається отримати перевагу над Росією за допомогою ШІ.