Техногіганти змогли переконати своїх інвесторів, що за технологією ШІ майбутнє, і витрати на нього варті того.

Американські технологічні гіганти Microsoft та Alphabet (власник пошуковика Google) змогли подолати скептицизм інвесторів щодо величезних витрат на розробку штучного інтелекту (ШІ). Схоже, цей напрямок визнано дуже перспективним і вартим боротьби за зростаючий ринок ШІ-послуг, пише Financial Times.

Сукупна ринкова вартість двох американських технологічних гігантів зросла більш ніж на 250 мільярдів доларів у п’ятницю – після того, як компанії опублікували звіти про двозначне зростання доходів у першому кварталі. Показники помітно випередили очікування аналітиків.

Як зазначає FT, раніше цього року інвестори почали висловлювати невдоволення швидким зростанням витрат Microsoft і Alphabet на розбудову інфраструктури, необхідної для роботи чат-ботів AI, на кшталт ChatGPT від OpenAI чи Gemini від Google. Однак тепер техногіганти лише прискорять роботу над удосконаленням власних ШІ-систем.

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За оцінками аналітиків Baird, капітальні витрати Alphabet, Amazon, Microsoft і Meta цього року становитимуть близько 188 мільярдів доларів, що майже на 40 відсотків більше, ніж у 2023 році. Виробник електромобілів Tesla заявив, що інвестував 1 мільярд доларів у штучний інтелект у першому кварталі та прискорить витрати на чіпи та автоматизоване водіння.

FT наголошує, що попит на послуги штучного інтелекту стрімко зростає, і це вже спричинило відчутний дефіцит необхідних компонентів, включаючи чіпи та блоки живлення.

"Якщо ви не залучаєте штучний інтелект активно й агресивно, ви робите це неправильно. Ваша компанія не збанкрутує через [витрати на] штучний інтелект. Вона закриється, тому що інша компанія буде використовувати ШІ. У цьому немає жодних сумнівів", — сказав керівник компанії Nvidia, що виробляє процесори та чіпи, Дженсен Хуанг.

Штучний інтелект: останні новини

Як писав УНІАН, у березні Євросоюз ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект. Документ має впорядкувати використання цієї технології з урахуванням реальних та потенційних ризиків, а також задасть законодавчий тренд у світі.

Також ми розповідали, що українські військові активно використовують штучний інтелект для удосконалення своїх розробок, призначених для боротьби з російськими окупантами. Україна сподівається отримати перевагу над Росією за допомогою ШІ.

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