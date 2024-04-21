Продажі почнуться наприкінці року, вартість 99 доларів.

Від нещодавно випущеного Humane AI Pin до прийдешнього Rabbit R1 – ґаджети та носимі пристрої на базі штучного інтелекту, здається, зараз у моді. Однак, у той час, як пристрій Humane розгромили в оглядах, а Rabbit R1 поки залишається загадкою, на ринг виходить новий претендент, пише Tom's Guide.

Стартап Limitless представив Pendant – "розумну" кліпсу з ШІ. Замість того, щоб намагатися замінити смартфон, це скоріше аксесуар, призначений для полегшення запам'ятовування відеодзвінків і особистих зустрічей. Помічник слухає все, що ви говорите протягом дня і структурує це в нотатки в режимі реального часу.

Сам пристрій можна прикріпити до сорочки або носити на шиї як намисто. Звук записується за допомогою технології формування променя – він спрямований на співрозмовника, який з вами розмовляє, щоб уникнути фонового шуму. Від одного заряду аксесуар пропрацює до 100 годин, корпус виготовлено з алюмінію і водонепроникний.

Ціна – ще один спосіб, яким виробник виділяє свій ШІ-девайс серед конкурентів. Вартість стартує від $99 на етапі попереднього замовлення, є безкоштовна підписка на 10 годин транскрипцій на місяць, а платна за 19 доларів на рік дає необмежені можливості.

У продаж Pendant має надійти в серпні цього року. У майбутньому "розумну кліпсу" хочуть навчити працювати з поштою, Notion, Slack та іншими додатками.

Незабаром на ринку очікується поява розумних кілець. Це далеко не новий тип носимих пристроїв, але випуск такого девайса від Xiaomi, Samsung і Apple – показник, що скоро вони стануть мейнстримом. ЗМІ пророкують, що це буде хіт і вбивця розумних годинників і фітнес-браслетів.

Також багато компаній, включно з Apple і Samsung, повернулися до ідеї "розумних" окулярів у стилі Google Glass. Нове покоління, оснащене штучним інтелектом та чат-ботами в стилі ChatGPT, у перспективі може замінити смартфони, кажуть експерти.

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