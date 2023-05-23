Новинка стала першим у світі смартфоном на базі нового процесора Dimensity 9200+, який виявився потужнішим за флагманський Qualcomm.

Компанія Vivo представила для китайського ринку флагманський смартфон IQOO Neo 8 Pro. На сьогодні це найпотужніший Андроїд в світі: у бенчмарку AnTuTu "прошка" набирає 1,36 млн балів.

Новинка стала першим у світі смартфоном на базі нового процесора Dimensity 9200+, який виявився потужнішим за флагманський процесор Qualcomm.. До цього найпотужнішим Android-смартфоном вважався ASUS ROG Phone 7.

Основні технічні характеристики такі:

дисплей 6.78", AMOLED, 144 Гц;

процесор MediaTek Dimensity 9200+;

16 + 512 ГБ пам'яті;

акумулятор 5000 мАг, швидка зарядка 120 Вт;

оболонка OriginOS 3 на базі Android 13.

Що стосується фотоможливостей, то новинка отримала систему з двох камер, що складається з основного сенсора Sony IMX866VCS на 50 Мп з оптичною стабілізацією і 8-Мп ультраширококутного модуля. Селфі-камера – 16 Мп.

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З інших особливостей: поліпшена система рідинного охолодження, технологія розпізнавання сили натискання на екран і програмний "покращувач" Multi-Turbo, що оптимізує багато аспектів роботи смартфона за допомогою ШІ.

Вартість iQOO Neo 8 Pro в Китаї:

iQOO Neo 8 Pro 16 + 256 ГБ – 3299 юанів (~17 200 грн);

iQOO Neo 8 Pro 16 + 512 ГБ – 3699 юанів (~19 200 грн).

Продажі почнуться 30 травня. До України телефон навряд чи добереться, але незабаром його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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