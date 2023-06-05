У свіжу бета-версію месенджера додали можливість використовувати iPad як допоміжний пристрій.

WhatsApp продовжує ставати більш привабливим для користувачів, обростаючи все новими зручними функціями. Цього разу розробники додали можливість прив'язувати iPad до облікових записів.

Як передає профільний ресурс WABetaInfo, нова функція з'явилася в свіжій бета-версії WhatsApp під номером 2.23.12.12. Вона вже доступна для скачування в Google Play в деяких регіонах.

Ця функція є розширенням раніше анонсованої можливості WhatsApp працювати на декількох смартфонах відразу. Мультиплатформна підтримка акаунта спочатку з'явилася в iOS-версії месенджера на початку 2023 року. Вона дозволяє прив'язувати до одного облікового запису один основний пристрій і до чотирьох додаткових.

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Якщо тестування пройде вдало, то нова функція з'явитьс явже в наступному оновленні клієнта для смартфонів.

Які нові функції з'явилися на WhatsApp у 2023 році

В останньому оновленні в WhatsApp додали редагування відправлених повідомлень: змінити текст можна тільки в перші 15 хвилин. Також з'явилася можливість захищати діалоги паролем або біометрією.

Очікується, що в найближчому оновленні в WhatsApp також додадуть канали за аналогією з Telegram, а дизайн мобільного клієнта для Android чекає довгоочікуваний редизайн – він стане схожим на версію для iPhone.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично і незалежно синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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