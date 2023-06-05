WhatsApp продовжує ставати більш привабливим для користувачів, обростаючи все новими зручними функціями. Цього разу розробники додали можливість прив'язувати iPad до облікових записів.
Як передає профільний ресурс WABetaInfo, нова функція з'явилася в свіжій бета-версії WhatsApp під номером 2.23.12.12. Вона вже доступна для скачування в Google Play в деяких регіонах.
Ця функція є розширенням раніше анонсованої можливості WhatsApp працювати на декількох смартфонах відразу. Мультиплатформна підтримка акаунта спочатку з'явилася в iOS-версії месенджера на початку 2023 року. Вона дозволяє прив'язувати до одного облікового запису один основний пристрій і до чотирьох додаткових.
Якщо тестування пройде вдало, то нова функція з'явитьс явже в наступному оновленні клієнта для смартфонів.
Які нові функції з'явилися на WhatsApp у 2023 році
В останньому оновленні в WhatsApp додали редагування відправлених повідомлень: змінити текст можна тільки в перші 15 хвилин. Також з'явилася можливість захищати діалоги паролем або біометрією.
Очікується, що в найближчому оновленні в WhatsApp також додадуть канали за аналогією з Telegram, а дизайн мобільного клієнта для Android чекає довгоочікуваний редизайн – він стане схожим на версію для iPhone.
Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично і незалежно синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.