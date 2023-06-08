З останнім апдейтом у популярному месенджері з'явилися канали.

Раніше стало відомо, що в WhatsApp тестують новий функціонал – "Канали". Сьогодні компанія офіційно повідомила, що з останнім апдейтом у месенджері з'явилася можливість створювати канали і підписуватися на них, як в Telegram.

Зазначається, що адміністратори каналів можуть публікувати в каналах повідомлення, фото, відео, наліпки та опитування, проте коментувати або залишати реакції на ці публікації не можна. Не виключено, що ці функції будуть додані в наступних оновленнях.

Подивитися канали, на які підписані ваші друзі, не можна, а за бажанням адміністратори можуть приховувати свої канали з результатів пошуку, забороняти робити скріншоти і пересилати контент.

Окремо зазначається, що такі канали будуть приватними, тобто номери телефонів та інформація про користувачів, які підписалися на них, будуть приховані від усіх у каналі, включаючи адміністраторів. При цьому повідомлення в каналах не будуть зашифровані за допомогою технології end-to-end.

Апдейт з каналами поширюється поступово – у всіх вони з'являться в найближчий місяць. Пізніше розробники обіцяють впровадити ще кілька функцій, в тому числі просування каналів в каталозі і монетизацію.

Які нові функції з'явилися на WhatsApp у 2023 році

В останньому оновленні в WhatsApp додали редагування відправлених повідомлень: змінити текст можна тільки в перші 15 хвилин. Також з'явилася можливість захищати діалоги паролем або біометрією.

Очікується, що з найближчим апдейтом в WhatsApp дозволять демонструвати свій екран співрозмовнику, а дизайн клієнта для Android чекає довгоочікуваний редизайн – він стане схожим на версію для iPhone.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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