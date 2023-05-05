Дизайн мобільного додатка для Android тепер став схожим на версію для iPhone.

Розробники WhatsApp прислухалися до прохань Android-користувачів і зовсім скоро оновлять звичний вигляд мобільного додатку, зробивши його схожим на версію для iOS. Найголовніше – в додатку з'явиться панель вкладок внизу, як на iPhone.

Як передає профільний ресурс WABetInfo, довгоочікуваний редизайн з'явиться вже в наступному оновленні клієнта для смартфонів. Також повідомляється про більш стабільну роботу програми в новій версії.

Джерело поділилося скріншотом головної сторінки WhatsApp в світлій і темній темі, на якому можна розглянути оновлений інтерфейс програми. В панелі залишаться вкладки "Статус", "Дзвінки" і "Чати", а також додадуться "спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи.

Відео дня

Точної дати релізу апдейта немає, але зазвичай це відбувається протягом декількох тижнів після тестування, так що чекати залишилося недовго.

Очікується, що в наступному оновленні WhatsApp для смартфонів в месенджер додадуть канали за аналогією з Telegram і довгоочікувану можливість редагувати повідомлення.

Що ще нового в WhatsApp

Нещодавно в WhatsApp з'явилася можливість увійти в обліковий запис на різних пристроях одночасно. Раніше дана фіча була доступна тільки для настільних і планшетних додатків.

До цього в месенджер також додали можливість відправки повідомлень самому собі. Нововведення працює за аналогом "Збереженого" з Telegram'а і стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища.

І якщо ви сидите на WhatsApp з ПК, наприкінці березня вийшов новий додаток для Windows. Подія важлива, адже він не так часто оновлюється, на відміну від мобільних версій. Фактично, це абсолютно новий додаток – він був переписаний майже з нуля.

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