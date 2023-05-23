До цього моменту в популярному месенджері не можна було редагувати відправлені повідомлення.

Месенджер WhatsApp нарешті додав можливість редагування відправлених повідомлень – про таку функцію вперше заговорили ще в 2017 році, але впроваджувати її почали тільки зараз.

Про це команда WhatsApp повідомила у своєму блозі. Працювати ця опція буде за аналогією з іншими месенджерами, проте змінити текст можна тільки в перші 15 хвилин.

Щоб відредагувати відправлене повідомлення, затисніть його пальцем і виберіть відповідний пункт. Після цього поруч з часом відправки з'явиться позначка "Відредаговано".

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Функція вже з'явилася в апдейті для iOS і Android, але він поширюється поступово – на це може знадобитися від 1 до 3 днів.

З останнім апдейтом в популярний месенджер також додали функцію "Закриття чату". Вона дозволяє заховати особисту переписку або групу в спеціальну папку, відкрити яку можна паролем або біометрією.

Очікується, що в наступному оновленні WhatsApp для смартфонів в месенджер додадуть канали за аналогією з Telegram, а дизайн програми для Android чекає довгоочікуваний редизайн – він стане схожим на версію для iPhone.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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