У чатах WhatsApp тепер показується потрібний стікер на основі обраного емодзі.

У месенджері WhatsApp виявили нову функцію, яка показує потрібний стікер на основі обраного емодзі. Ця опція вже давно є в Telegram.

Нововведення помітив ресурс WABetaInfo у свіжій бета-версії WhatsApp для смартфонів. Тепер при введенні в діалоговому вікні емодзі, поверх з'явиться спливаюче вікно, в якому будуть показані пов'язані з цим символом стікери.

Фішка буде працювати приблизно так само, як і в Telegram і інших месенджерах: користувачі зможуть отримувати підказки лише в тому випадку, якщо в їх колекцію вже були додані потрібні стікери.

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Таким чином нововведення дозволить тим користувачам WhatsApp, хто часто користується стікерами в листуванні, заощадити більше часу, оскільки для пошуку потрібного стікера досить буде ввести пов'язаний з ним емодзі.

Якщо тестування пройде вдало, то функція з'явиться для всіх вже в наступному оновленні клієнта для смартфонів.

Ще в найближчі місяці в WhatsApp додадуть можливість закріплювати повідомлення в особистих переписках і чатах та підтримку декількох акаунтів на одному смартфоні. Також Android-версії програми вперше за багато років отримає редизайн.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як перенести WhatsApp на інший смартфон. Цей процес помітно спростили – тепер досить просто просканувати QR-код.

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