Очікується, що серія Xiaomi 14 буде представлена вже в кінці жовтня, а не в грудні, як зазвичай.

Xiaomi скоро представить свіжу флагманську лінійку. Модель Xiaomi 14 і 14 Pro можуть вийти вже в кінці жовтня. Це дивно, тому що в минулому і позаминулому роках китайська фірма анонсувала свої пристрої в грудні.

Всі важливі характеристики Pro-моделі розкрили інсайдери – а ще показали свіжі рендери.

Головне, що впадає в око, це плоский дисплей з мізерною рамкою та оновлений дизайн тильної камери з гігантським виступом. Через нього Xiaomi 14 Pro виглядає менш акуратно, ніж попередник. В основній камері чотири фотомодулі, допоміжні сенсори виробник вирішив не розміщувати поза блоком.

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Габарити Xiaomi 14 Pro-161,6×75,3×8,7 мм (проти 162,9×74,6×8,4 мм у 13 Pro). В області камери товщина смартфона складе 13,1 мм, очевидно, що там буде зосереджено багато всього нового, інакше виступ був би скромніше.

Основні характеристики Xiaomi 14 Pro:

6,6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 120 Гц. Це буде "найяскравіший екран серед смартфонів на ринку".

процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi першою випустить смартфон на базі нового флагманського чіпа.

основний сенсор з роздільною здатністю 50 Мп;

акумулятор місткістю 4860 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 120 Вт і бездротовою потужністю 50 Вт;

підекранний сканер відбитків пальців, захист від пилу і вологи за стандартом IP68, стереодинаміки з сертифікацією Hi-Res Audio і тюнінгом Dolby Atmos.

Презентація серії Xiaomi 14 має відбутися вже в кінці жовтня. З чуток, разом з флагманською серією виробник представить абсолютно нову ОС, яка прийде на зміну MIUI.

Нещодавно Xiaomi випустила один зі своїх кращих смартфонів за співвідношенням "ціна-якість". При ціні трохи дорожче $250, смартфон пропонує крутий OLED-дисплей і 200-мегапіксельну камеру, а по "начинці" він обходить деякі бюджетні флагмани.

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