Підтвердилися оновлений дизайн тильної камери та плоскі грані корпусу в стилі iPhone.

Менше ніж за тиждень до релізу лінійки Xiaomi 14 представники компанії опублікували перші офіційні зображення майбутніх флагманів. Підтвердилися оновлений дизайн тильної камери і плоскі грані корпусу в стилі iPhone.

В основній камері чотири фотомодулі, маркування Leica залишилася на місці. Щоправда, круглі модулі всередині блоку стали масивніше, через що смартфони виглядають менш акуратно, ніж попередник.

Ще Xiaomi окремо розповіла про основну камеру Xiaomi 14. Згадується "найдосконаліший оптичний об'єктив в області мобільної зйомки Leica Summilux", а також новий датчик зображення розміром 1/1,31 дюйма і пікселями 1,2 мкм, які будуть об'єднуватися в 2,4 мкм.

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Начинка теж оновиться – це будуть перші смартфони на базі нового флагманського чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. А екрани смартфонів запропонують пікову яскравість до 2800 ніт – вони будуть утримувати рекорд до виходу OnePlus 12, якому приписують 3000 ніт.

Прем'єра Xiaomi 14 і 14 Pro очікується вже до кінця жовтня. Це незвично, тому що в минулому і позаминулому роках китайська фірма анонсувала свої флагмани в грудні.

До цього інсайдери розкрили всі характеристики звичайної і Pro-моделі. Вони першими отримають HyperOS, нову операційну систему, яка замінить MIUI.

Раніше цього місяця XiaomI випустила один з найдоступніших моніторів у своєму класі. Це унікальний девайс за 70 доларів, який підійде як для вирішення офісних і домашніх завдань, так і для відеоігор.

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