У смартфона буде ще більш випараючий блок камери, закруглені краї та порт USB-C.

За даними інсайдерів, компанія Apple все-таки зважиться на редизайн лінійки iPhone в 2023 році. Так, в Pro-моделях класичний квадратний дизайн замінять більш округлі грані задньої частини, на зразок того, як це зроблено з корпусом нових MacBook Pro.

Як це може виглядати на ділі, показав один з користувачів Reddit. У нового флагмана Apple ще більш випараючи блок камери, закруглені краї та порт USB-C.

За словами дизайнера, концепт заснований на останніх витоках, згідно з якими, смартфон отримає титанову задню панель із загнутими гранями. При цьому автор не став показувати екран смартфона. З чуток, фронтальна панель залишиться плоскою.

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Очікується, що Apple в 2023 році розширить модельний ряд iPhone, представивши дорожчу модель iPhone 15 Ultra. Приставкою Ultra компанія хоче ще сильніше виділити преміальність найтоповішого Айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

iPhone 15: все, що відомо на цей момент

Презентація iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. У лінійці буде чотири моделі, і, по всій видимості, різниця між звичайними та преміальними моделями стане ще істотніше.

За запевненнями мережевих інсайдерів, Pro-моделі iPhone 15 отримають більш швидкий процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг ОЗУ на 8 ГБ, а також перископний телеоб'єктив. Ultra-модель додатково отримає корпус з титанового сплаву, поліпшену селфі-камеру і більш тривалий час автономної роботи.

Крім того, Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

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