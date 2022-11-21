Найбільші та найважливіші зміни, як завжди, дістануться тільки Pro-моделям.

Відомий інсайдер ShrimpApplePro, який не раз ділився правдивою інформацією про ще неанонсовані пристрої Apple, розповів, що в iPhone 15 компанія планує відмовитися від впізнаваної риси айфонів.

Як запевняє джерело, класичний квадратний дизайн в iPhone 15 замінять більш округлі грані задньої частини, на зразок того, як це зроблено з корпусом нових MacBook Pro. Останній раз округлі боковини використовувалися в 11-му поколінні.

Як приклад, інсайдер опублікував фото смартфона з плоскою рамкою, але закругленими гранями та склом. Щось подібне вже реалізовано в OPPO Find X5.

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При цьому наголошується, що рамка таких айфонів буде виконана з титану. Чутки про титан в корпусі топових моделей iPhone "гуляють" вже давно. Передбачалося, що iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max отримають корпус з титанового сплаву, але цього не сталося: всі моделі iPhone 14 мають корпус з алюмінію і нержавіючої сталі.

Перевага титану в тому, що цей матеріал забезпечить iPhone більшу міцність і поліпшену стійкість до подряпин і вм'ятин. Втім, якщо чутки підтвердяться, його отримає тільки iPhone 15 Ultra, найтоповіший айфон в лінійці,

iPhone 15: що ще відомо

Очікується, що презентація iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. У лінійці буде чотири моделі, і, скоріш за все, різниця між звичайними та преміальними моделями стане ще істотніше.

Як стверджують інсайдери, Pro-моделі iPhone 15 отримають більш швидкий і енергоефективний процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг оперативної пам'яті на 8 ГБ, а також перископний телеоб'єктив, що забезпечує 10-кратний оптичний зум.

При цьому очікується, що новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15. Втім, 60-герцові дисплеї нікуди не дінуться.

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