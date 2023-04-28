Американська корпорація запропонувала продовжити ліцензії на софт 1 тис. російських компаній.

РосЗМІ пишуть, що Microsoft прагне зберегти присутність на російському ринку. Компанія запропонувала приватним компаніям, які не потрапили під санкції, продовжити ліцензії на своє програмне забезпечення.

За даними "Комерсанта", з початку року пропозиції від компанії отримали близько 1 тис. організацій. Учасники ринку вважають, що так Microsoft намагається зберегти присутність на російському ринку і знизити рівень піратства.

Microsoft не хоче втрачати російських клієнтів, тому не закриває російську юрособу і намагається знайти можливості продовжити підтримку ПЗ та його оновлення – пише видання.

Як зазначається, попит на продукцію від Microsoft серед російського бізнесу, як і раніше, високий, а програмне забезпечення (ПЗ) продовжує поставлятися в коробкових версіях через паралельний імпорт.

Microsoft і реакція на війну в Україні

Нагадаємо, що в березні 2022 року американська корпорація призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і підтримувати там офіси.

У червні Microsoft заявляла, що збирається "істотно" скоротити роботу в Росії через "зміни економічних перспектив", що впливають на бізнес. Однак у корпорації запевнили, що "продовжать виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами".

У жовтні росЗМІ почали писати, що Microsoft таємно повернулася в Росію і продає своє ПО зі знижками. А торік у грудні корпорація відкрила росіянам доступ до скачування операційної системи Windows.

При цьому Microsoft продовжує допомагати Україні. З початку повномасштабної війни сумарна допомога компанії становить понад 400 млн доларів, а раніше стало відомо, що Microsoft дозволить поліпшити збір і аналіз доказів військових злочинів РФ.

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