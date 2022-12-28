Зазначається, що це, ймовірно, коригування політики корпорації по відношенню до російських користувачів, які вже купили Windows

На сайті американської корпорації Microsoft у жителів Росії знову з'явилася можливість завантажувати операційну систему Windows без VPN.

Встановити можна будь-яку версію ОС від Windows 7 до останньої, що вийшла, пишуть "Вісті".

Зазначається, що хоча завантажити програмне забезпечення може будь-який користувач, активувати його можна тільки з ключем. Ймовірно, це робиться для підтримки росіян, які вже придбали ОС.

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"Сторінка із завантаженням ОС дійсно відкривається в Росії. Швидше за все, це коригування політики корпорації по відношенню до російських користувачів, які вже купили Windows", — пояснив IT-експерт Дмитро Бевза.

Раніше через геоблокування користувачам з РФ було важко легально перевстановити ОС при придбанні нового пристрою або заміні жорсткого диска. На його думку, Microsoft не хоче втрачати російських ринок і прибуток.

"Зараз компанія не може продавати корпоративні ліцензії, а це величезний обсяг ринку. Тому вони і закривають очі на те, що офіційні партнери Microsoft продають коробки і ключі, ввезені шляхом паралельного імпорту. Крім того, сильно змінилася диспозиція всередині самої компанії — в пріоритеті знову саме бізнес", - підсумував аналітик Ельдар Муртазін.

Microsoft і реакція на війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня працівники Microsoft закликали керівництво повністю припинити роботу в Росії.

У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і підтримувати там офіси.

У червні стало відомо, що корпорація Microsoft приєдналася до списку відомих технологічних компаній, які скорочують або зовсім залишають Росію після вторгнення в Україну.

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