Корпорація Microsoft приєдналась до списку відомих технологічних компаній, які скорочують або зовсім залишають країну після російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
"У результаті змін економічних перспектив і впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення про значне скорочення масштабів нашої діяльності в Росії", – йдеться в повідомленні компанії.
В компанії додали, що продовжуватимуть виконувати наявні договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі.
За словами представника компанії, це торкнеться понад 400 співробітників.
"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими працівниками, щоб гарантувати шанобливе ставлення і повну підтримку в цей складний час", – йдеться у заяві Microsoft.
У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і підтримувати там офіси.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня працівники Microsoft закликали керівництво повністю припинити роботу в Росії.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Apple і Samsung продовжують сертифікувати техніку у РФ навіть після відходу з країни. Експерти вважають, що компанії роблять це з перспективи відновлення продажів в країні.
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