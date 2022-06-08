Наявні російські клієнти продовжать отримувати послуги.

Корпорація Microsoft приєдналась до списку відомих технологічних компаній, які скорочують або зовсім залишають країну після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У результаті змін економічних перспектив і впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення про значне скорочення масштабів нашої діяльності в Росії", – йдеться в повідомленні компанії.

В компанії додали, що продовжуватимуть виконувати наявні договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі.

За словами представника компанії, це торкнеться понад 400 співробітників.

"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими працівниками, щоб гарантувати шанобливе ставлення і повну підтримку в цей складний час", – йдеться у заяві Microsoft.

У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і підтримувати там офіси.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня працівники Microsoft закликали керівництво повністю припинити роботу в Росії.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Apple і Samsung продовжують сертифікувати техніку у РФ навіть після відходу з країни. Експерти вважають, що компанії роблять це з перспективи відновлення продажів в країні.

Вас також можуть зацікавити новини: