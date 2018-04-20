На Дерибасівській хороша погода: як Одеса 1 квітня святкувала

Неділя не зобов'язана завжди бути ледачою. Навпроти, вона може бути ще й яким активним і непересічним, особливо якщо для цього є хороший привід. Першоквітневя неділя в Одесі була саме такою жвавою, завзятою і безтурботною.

З самого ранку Приморський район міста ретельно готувався до майбутнього свята – фестивалю гумору і сатири «Гуморина», який щорічно проводиться в Одесі. У районі Одеського театру опери і балету розмістилася «головна сцена» фестивалю, де спеціально навчені люди поралися з перевіркою апаратури. Тут протягом усього дня буде проходити концертна програма - виступи команд шоу «95-й квартал» і «Ліга сміху», музичних гуртів і виконавців. Народ потихеньку заповнював Соборну площу, звідки, за планом, повинен стартувати парад-маскарад. Гуляння обіцяли бути гучними...

Ранкова сірість неба і сильний вітер потроху відступали. Чим більше людей виходили на центральні одеські вулиці та площі, тим сонячніше і тепліше ставало. До полудня – часу старту параду-маскараду, Одесу накрила справжня весна.

Парад-маскарад на «Гуморині» - видовище, звичайно, незвичайне. В костюмованій ході взяли участь, як на мене, не менше тисячі осіб. Міми, клоуни, кришнаїти, звичайні байкери, персонажі відомих кінофільмів, учасники різних творчих колективів.

Керівник ансамблю грузинського танцю «Сакартвело» Акакій Якобішвілі зазначає: його вихованці з задоволенням беруть участь у святковій ході для гостей міста і одеситів. «1 квітня – це велике свято, найвідоміше свято гумору та веселощів в світі. Адже ви подивіться навколо – у всіх гарний настрій! Ми із задоволенням беремо участь, як же без нас, це ж багатонаціональний колорит нашої рідної Одеси», – говорить він.

Багато учасників параду-маскараду приїхали на «Гуморину» з інших міст України, спеціально, щоб відсвяткувати день гумору. Усміхнена дівчина на ходулях у костюмі «Арлекіна», наприклад, приїхала з Києва. «Просто для мене гумор – це життя, це все...», – говорить Ірина, продовжуючи привітно махати публіці навколо.

Зі столиці України в «столицю гумору» приїхав і Ілля, який для параду одягнув персонаж відомого супергероя коміксів «Диво-жінку», тому що «амазонки – найкрутіші».

У костюмованому параді брав участь «Пушкін», одеська версія сімейства «Флінтстоун» і легендарний «Попандопуло з «Весілля в Малинівці». Під звуки «імперського маршу», в оточенні «штурмовиків» і вуки Чубакки, рухався у колоні темний лорд Дарт Вейдер із знаменитої космічної саги. А завершували ходу яскраві міми на платформі «Комедіади». «Це особливе свято для Одеси, навіть день міста не так шумно святкують», – заявив УНІАН один з них.

Танці, пісні, звуки оркестру, всепоглинаючий сміх... Незважаючи на неймовірну «різношерстість» учасників параду, в цілому дія виглядала як єдиний гармонійний організм.

Подивитися на парад зібралися, без перебільшення, тисячі людей різного віку з усієї України. Марина і Ксенія спеціально приїхали з Херсона. «Я з дитинства люблю це свято. Всі ці розіграші, «спина біла», ну, ви знаєте», – сказала одна з них.

«Живий коридор» з вдячної публіки вишикувався від Соборної площі по обидва боки Дерибасівської. Народ посміхається, підспівує знайомі пісні, фотографується, намагається прослизнути ближче до уулюблених персонажів. Зберігалася дійсно «гарна погода». «Я хочу перуку, я хочу перуку», – вередує дівчинка років восьми, показуючи пальцем на дорослу тітку з яскраво-блакитними волоссям.

До речі, безліч гостей свята, незалежно від віку, одягли кольорові перуки, смішні окуляри або кумедні капелюхи.

«Ти хочеш сфотографуватися з Дартом, а я - з Чубаккою... і я не кричу, просто шумно навколо», – пояснюється перед дружиною невисокий «пишний» чоловік середніх років.

«І треба воно тобі», - з удаваною суворістю «відчитує» свою половинку сивий дідок за те, що вона вже півгодини безуспішно намагається сфотографувати його на тлі проїжджаючого автомобіля з артистами.

Блискуча мішура, розкидувана над учасниками і глядачами параду, залишається у волоссі та осідає на асфальті, переливаючись під сонцем.

Парад насувається до головної сцени. Протягом дня тут буде йти святковий концерт. В цей же час в іншій локації, поруч з Потьомкінськими сходами, для любителів поспівати проходить «караоке на Майдані» з Ігорем Кондратюком. А для любителів екстриму в іншій локації – дрифт-шоу від Red Bull Art у виконанні триразового чемпіона України з дрифтингу одесита Олександра Гринчука. На момент нашої розмови Олександр поки не бачив частину фестивалю, але, як справжній одесит, все одно зазначив, що «Гуморина» тонізує та об'єднує людей, роблячи їх більш щасливими. «Це не просто свято гумору. Хочеться посміхатися і бути щасливим», – говорить він.

Втомившись від зими, холоду і темноти, городяни та гості Одеси дуріли до самого вечора.

І, до речі, спостерігати за суцільними веселощами дійсно приємно. Хай навіть усе, на перший погляд, було схоже на будь-яке інше міське свято (аквагрим на обличчях, солодка вата, висячий турнік і «батарейка» у виконанні вуличних музикантів). Але на другий погляд - все одно якось по-особливому... Як мінімум, ну де ще, як не на «Гуморині», звичайний хлопець без гриму в «цивільному» буде йти і спілкуватися по телефону, зануривши собі на плече молот супергероя коміксів бога Тора?

З настанням темряви на «головну сцену фестивалю вийшла Вєрка Сердючка. В якийсь момент, спостерігаючи за несамовито танцюючими під «все буде добре» і «гоп-гоп», здалося, що ці ритми вбираються у населення ледь не з молоком матері. Оскільки з віком дуже багато «танцюристів» фізично не могли застати час «золотого століття» Сердючки.

«Сердючка – це масовий гумор, який зрозумілий дітям, професорам, бандитам, лікарям. У нас побутовий гумор, який не втрачає актуальності, ми розповідаємо про те, що буде смішно і через 20 років», – пояснює цей «феномен» сам Данилко.

Ближче до півночі, коли концерт закінчився, свято, нехай і частково, але перетворилося на «гарбуз» – кількість п'яних осіб та паперових стаканчиків, викинутих повз урни, різала очі. Втім, назвати це проблемою Одеси або «Гуморини» було б не справедливо. Так відбувається скрізь по країні, на святкуванні будь-якого умовного «дня міста». А Одеса, як ми пам'ятаємо, зібрала на фестивалі гостей зі всієї України.

Загалом, за формування масової культури в країні нам ще доведеться поборотися. А поки, спасибі, Одеса, за теплий вихідний. Весна довго жартувала і кокетувала з нами, відкладаючи свій прихід, але в день «Гуморини» не втрималася навіть вона. А значить – шоу таки вдалося.

Ірина Шевченко