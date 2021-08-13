Дощ, зелені парки та водойми з лебедями. Що туристи з арабських країн шукають в Україні

За останні два місяці вулиці Львова буквально заполонили гості з Саудівської Аравії, Бахрейну, Катару та Оману. Чому вони обрали саме цей туристичний напрямок та що можуть запропонувати таким вибагливим гостям львівські туроператори, дізнавався УНІАН.

За останні десятиліття Львів, у якому переплелися різні культури, перетворився на великий туристичний центр Східної Європи. Недаремно місто посідає перше місце в Україні за кількістю пам’яток архітектури, а його історичний центр включено до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Хтось їде сюди за запашною кавою, когось приваблює гіркуватий смак львівського шоколаду, а хтось хоче просто прогулятися тихими, вузькими вуличками стародавнього міста.

Дорогою до Карпат

Львів’ян вже не здивуєш натовпами гамірливих туристів з Польщі, Німеччини, Італії, Великої Британії чи США. Однак останнім часом на вулицях міста побільшало гостей із Саудівської Аравії, Бахрейну. Тут їх приваблює неймовірна природа, прохолодна погода і часті зливи. Дощ для них така ж екзотика, як для пересічного львів’янина пустеля.

Цього літа туристи з Саудівської Аравії у Львові скрізь – на площі Ринок і прилеглих вуличках, у парках і скверах, кав’ярнях і ресторанах, на ринках, у торгових центрах. Побільшало їх настільки, що Львову навіть почало бракувати екскурсоводів, які знають арабську.

Туристів-арабів у Львові побільшало від середини червня, відколи саудівський лоукостер відкрив прямі рейси у Київ та Львів. Зазвичай, маршрут іноземних туристів виглядає так: Київ – Львів – Карпати. Хтось їде з друзями, хтось – сім’ями.

Ахмед приїхав у Львів з дружиною. Каже, планує побути тут днів десять, потім поїдуть у Буковель.

"Ми ще мало чого бачили, але нам дуже подобається ваша природа – ваше місто дуже зелене, у вас гарна архітектура і смачна їжа, - каже чоловік. – Обов’язково розповім про вашу країну вдома друзям, нехай теж поїдуть і побачать все самі".

Багаті та вимогливі

Туристи зі Сходу – не бідні. Зупиняються переважно у дорогих готелях. До прикладу, у закладі, розташованому на вулиці Грабовського, 10% усіх гостей - із Саудівської Аравії. Харчуються у ресторанах, часто беруть авто в оренду, адже люблять відпочивати з комфортом.

"У них інша культура і мова, вони специфічні, мають певні ментальні установки, між нами велика різниця, але їх дуже все цікавить в Україні, - розповідає УНІАН екскурсовод Тетяна Метельська. – Для них тут комфортна температура. Це для нас липень видався надто спекотним, але у порівнянні з Саудівською Аравією клімат в нас досить свіжий (сміється). Багато хто з них розмовляє англійською, допомагає гугл-перекладач, тож мовного бар’єра немає. Але в нас у Львові практично немає екскурсоводів, які знають арабську мову".

Окремі ресторатори зважають на ісламську культуру, тож дехто зазначає у меню, що є халяльна (тобто така, що відповідає законам шаріату) їжа, адже у мусульман є певні вимоги до м’яса. У деяких ресторанах і кав’ярнях з’явилось меню арабською мовою.

"Вони і нашу кухню пробують, хоча надають перевагу своїй. До того ж, у нас багато китайських, тайських ресторанів, страви яких їм більше до вподоби", - додає екскурсовод.

У Львові не так багато локацій, які цікавлять арабських туристів, тож екскурсоводам доводиться ретельно продумувати програму. Туристи зі Сходу не заходять в храми, не йдуть на Личаківський цвинтар. Основні локації для них – площа Ринок, оперний театр, Музей народної архітектури та побуту. Ще їх возять у Тустань – показують лавандове поле.

"Вони мало замовляють екскурсій, хоч і захоплюються нашою архітектурою, але найбільше їх цікавить природа", - каже пані Тетяна.

Турист, який змушує змінюватися і пристосовуватися

За словами в.о. начальника управління туризму Львівської міської ради Галини Гриник, туристи зі Сходу дали зрозуміти львівським туроператорам та рестораторам, що потрібно швидко змінюватися, розвиватися і пристосовуватися.

"Вони їдуть до нас не лише із Саудівської Аравії (хоча звідти – найбільше), а й з Бахрейну, Катару, Оману. На вулицях Львова їх справді зараз дуже багато, вони відрізняються стилем одягу, тому їх легко ідентифікувати. Такій шаленій популярності Львова серед гостей із цих країн сприяла досить ґрунтовна підготовка й реклама. Окрім того, ще минулого року для них спростили візовий режим, це теж дало поштовх, і Україна для них стала бажаною й доступною. Авіакомпанія Flynas запустила рейс спочатку в Київ, потім до Львова. Зараз маємо два рейси на тиждень. Також є рейси до Києва. Зазвичай ці туристи їдуть відпочивати в Карпати, але дорогою бажають заїхати на кілька днів і до міста Лева. Туристи з Перської затоки дали нам зрозуміти, що потрібно швидко пристосовуватися. Вони показують нам родинний відпочинок, тож в готелях та ресторанах мусять бути умови, щоб проводити час з дітьми", - розповіла вона.

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За словами чиновниці, туристи з Саудівської Аравії, дуже вимогливі до умов відпочинку – вони навіть можуть по кілька днів жити у різних готелях, обираючи, де їм краще, комфортніше.

"Коли ми починали розвивати цей туристичний напрямок, організували рекламний тур для туроператорів з Саудівської Аравії. Показували їм свою програму, яка включала відвідування культурних інституцій, знайомство з готельною базою. Туроператори розповідали про наші особливості. Але ми уважно спостерігали, що вони знімають у своєму проморолику, на що звертають увагу, які в них зацікавлення. І вже відповідно цьому коригували тури. Їм подобаються наші зелені зони, парки, комфортна температура… У нас прохолодні вечори, а зелень для них взагалі незвична. Найбільше їм подобаються водойми, наприклад, від озера в Стрийському парку і лебедів вони просто у захваті!", - зазначає Гриник.

Ресторанів з халяльною їжею поки небагато

У міській раді кажуть, що у Львові вже є ресторани, які мають сертифікати на халяльну їжу, хоча їх поки дуже мало, адже отримати такий дозвіл – задоволення не з дешевих. У меню таких закладів мають бути страви, в яких немає алкоголю, свинини, крові та деяких органів тварин, м’яса хижаків, тварин, вбитих без молитви.

"Але туристам з арабських країн підходить турецька чи ліванська кухні. У Львові є такі ресторани і дуже приємно, що можемо запропонувати таке різноманіття, - уточнює очільниця управління туризму Галина Гриник. – Ми лише заохочуємо рестораторів, щоб вони в меню прописували складники. І поки на харчування від таких гостей у Львові не було жодних скарг".

Скільки саме туристів з арабських країн вже побували у Львові, поки сказати важко, каже чиновниця. Адже їдуть вони і з інших міст, наприклад з Києва.

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, цього літа Україну відвідало вже понад 40 тис. туристів з арабських країн Перської затоки.

"За нашими підрахунками, лише цього літа Київ, Одесу, Львів та Буковель відвідали понад 40 тисяч туристів з країн затоки. Тепер ми працюємо над тим, щоб наступного року вони повернулися знову до нас, і щоб привезли з собою нових туристів", - сказав міністр.

І у Львові не проти. "Для нас головне, щоб вони поверталися знову і знову. Це той турист, якого ми постійно хочемо бачити в місті", - сказала Гриник.

Можливо, гості з арабських країн стануть тими самими першими іноземними ластівками, які змусять вітчизняний туристичний напрям розвиватися швидше та якісніше. А від цього виграють і українці.

Мирослава Бзікадзе

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