Вперше за кордоном: як підготуватися морально та інформаційно до першої закордонної подорожі

Зазвичай перша закордонна поїздка для кожного пмандрівника-очатківця є досить хвилюючою. В першу чергу, зрозуміло, вас переповнюють приємні емоції передчуття великої пригоди. Але водночас це і певні переживання, а часом і страхи – як вдасться зорієнтуватися в новій країні, особливо якщо ви не володієте місцевою мовою. Однак існує кілька простих правил, які допоможуть вам уникнути незручних ситуації, позбавлять від переживань і зроблять ваш перший візит за кордон абсолютно безпечним і максимально захоплюючим.

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Отже, перше, з чим стикається мандрівник при закордонній поїздці – прикордонний контроль. Багато туристів-початківців відчувають досить сильний мандраж в очікуванні своєї першої перевірки документів на кордоні. В тому числі через укорінену страшилку про «чистий паспорт», що виникла ще у часи, коли українцям для поїздок у Європу потрібно було отримувати візу. Насправді ж достатньо мати при собі повний набір необхідних для проходження контролю документів (закордонний паспорт, зворотні квитки, бронювання у готелі або контакти тих, у кого ви плануєте зупинятися, і медичну страховку), бути в змозі чітко сформулювати мету вашого візиту, а також мінімальна кількість грошових коштів, необхідних для перебування в тій чи іншій країні (готівкою або на картці). Запитати все це можуть абсолютно будь-кого, і це ніяк не залежить від того, перша це відмітка у вашому закордонному паспорті або десята. І, зрозуміло, зберігайте спокій. Тут нема чого боятися, а зайві хвилювання тільки можуть спровокувати прикордонників на додаткову перевірку.

Ще один момент, через який часто переживають мандрівники, це знання мови країни вашої подорожі. Звичайно, хоча б мінімальне її розуміння завжди надає туристу більше впевненості у своїх силах. Але не варто зневірятися, якщо ви її не знаєте. Водночас, все ж добре, якщо у вашій компанії є людина, яка може спілкуватися хоча б англійською мовою на мінімальному рівні. Однак, в будь-якому випадку, найчастіше люди, які працюють в аеропортах, прикордонній службі або в поліції в місцях масового скупчення людей, навчені вирішувати будь-які ситуації, в яких опиняються мандрівники, а тому в разі чого там обов'язково знайдуть того, хто допоможе вам.

І не соромтеся запитувати, якщо вам потрібна допомога або порада – як пройти до зупинки громадського транспорту від вокзалу чи аеропорту, як краще дістатися до потрібного вам місця і навіть просити підказати вам, як розібратися з терміналом з продажу квитків на громадський транспорт. У тій же Європі давно вже квитки на метро або автобус усі купують у спеціальних автоматах на зупинках, і в перший раз буває досить складно з ними розібратися через занадто великий вибів квитків. Адже, погодьтеся, краще попросити допомоги, ніж намагатись самому розібратися півгодини, в результаті створюючи чергу, нервуючи, та ще й з перспективою в кінцевому випадку все одно купити не той квиток.

А ось з випадковими людьми потрібно бути обережнішим (без фанатизму, звісно). Адже там, де туристи – завжди є охочі нажитися. Це не означає, що треба боятися людей, просто будьте уважні та стежте за своїми речами. Найкраще звертайтеся за допомогою до працівників вокзалів/аеропортів або поліції. Вони там досить привітні, бо допомагати – це все ж їхня робота.

Ще один момент, який потрібно врахувати при поїздці за кордон – валютний. Банківська система в кожній країні різна, але є речі, які скрізь незмінні: обмінники з дуже невигідним курсом на вокзалі або в аеропорту. Тому не варто сподіватися на те, що ви прибудете в пункт призначення і відразу ж з легкістю поміняєте там валюту, при цьому не втративши на цьому відчутнку суму грошей. І навіть не думайте їхати з гривнями – тільки євро або долари (або інша місцева валюта, яку реально купити в Україні). При цьому не зайвим буде порівняти, для якої валюти в країні вашого візиту вигідніше обмінний курс, і саме з такою в гаманці туди їхати.

Крім того, навіть якщо ви затятий прихильник безготівкових розрахунків, мати з собою хоч трохи готівки на перший час буде не зайвим. Адже як це не дивно, але в деяких країнах ЄС, наприклад, у тій же Німеччині, не так сильно розвинена система оплати картками – десь є обмеження на мінімальний платіж, десь приймають не всі українські картки (наприклад, термінали для оплати проїзду далеко не завжди зчитують наші картки з чіпом pay-pass).

З іншого боку, картка буде хорошим варіантом, якщо ви їдете в країну, валюту якої ви не змогли прикупити в Україні. Тоді ви зможете зняти необхідні на початкові потреби кошти. Однак занадто багато знімати в аеропорту також не варто. Адже в тій же Європі в різних банкоматах різна комісія за послуги (і вона завжди є), і часто в терміналах при аеропортах або готелях комісія набагато вища, ніж в банкоматах державних фінансових установ. До речі, про розміри комісій в тій чи іншій країні також не буде зайвим почитати заздалегідь.

Ну і наостанок, золоте правило кожного туриста, що організовує поїздку самостійно: не лінуйтеся читати інформацію про країну вашого візиту, починаючи від транспортних питань і закінчуючи пам'ятками та графіками роботи туристичних об'єктів, які вас цікавлять . На щастя, у наш час в Інтернеті можна знайти абсолютно будь-яку інформацію – як на офіційних ресурсах, так і прочитавши відгуки інших мандрівників. Все це заощадить вам час і нерви, а також вбереже від зайвих фінансових витрат.

Зазначимо, раніше УНІАН вже писав, як вдало підібрати собі житло для відпочинку і при цьому не зіпсувати подорож.

Марина Григоренко