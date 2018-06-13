Готельне питання: як вдало підібрати житло і не зіпсувати подорож

Довіряємо перевіреним ресурсам

У часи Інтернету перед мандрівниками відкрилися безмежні можливості для пошуку місць, де переночувати, а для шахраїв – шанси поживитися. Адже не дуже приємно опинитися в ситуації, коли ви приїдете до іншого міста, а виявиться, що ваше бронювання десь зникло. І добре, коли, приміром, сервіс із бронювання свою помилку визнає і запропонує вам щось на заміну. Однак, може так трапитися, що ви станете жертвою шахраїв, ще й гроші втратите.

Тому, щоб нічого неприємного не сталося, краще користуйтеся перевіреними ресурсами бронювання. Одним із найбільш популярних у світі є сервіс Booking.com - величезна база пропозицій на будь-який смак зі зручним пошуком. Тут якщо й виникають якісь форс-мажорні ситуації, зазвичай, служба підтримки клієнтів усе вирішує. При чому оплатити бронювання можна як одразу (в цьому випадку ціни можуть бути нижчі), так і під час заселення.

Також можна підшукати щось за допомогою перевіреного часом сервісу Hotels.com, який працює за схожим принципом.

Ще один варіант – пошукова система HotelsCombined.com. За її допомогою можна проглядати пропозиції від декількох сервісів бронювання, підбираючи для себе оптимальний варіант. Адже сервіс дає змогу порівняти ціну однакової пропозиції на різних ресурсах.

Також ознайомитися з готельними пропозиціями можна і на сайті Tripadvisor, в якому рейтинг закладів розміщення базується на відгуках інших туристів (але про це трохи згодом).

Читайте такожВ пошуках романтичних вражень: куди податися 14 лютого

Лайфхак: якщо не хочете переплачувати за посередницькі послуги, зазначені сервіси можна використовувати лише для пошуку готелів, а вже потім спробувати оформити бронювання безпосередньо на сайті обраного закладу розміщення, інколи так може вийти дешевше.

Для пошуку квартир, будинків або навіть житлових яхт (чому б і ні?) найбільш оптимальним є сервіс Airbnb. Тут можна орендувати подобово або на довгий час майже будь-що, що дозволяє заночувати. Сервіс надає пропозиції як від ріелторів, для яких надання в оренду житла є повноцінним бізнесом, так і від приватних осіб. Особливо вигідно наймати окреме житло, якщо подорожуєте компаніями або хочете домашнього затишку. Крім того, інколи приватні особи здають в оренду лише частину свого житла і налаштовані на спілкування з іноземцями для обміну культурами, а тому вони ще й залюбки розкажуть вам про цікаві місця в їхньому місті або навіть проведуть екскурсію. Втім, слід врахувати, що робота сервісу в окремих містах або навіть країнах може бути заборонена, адже сервіс порушує місцеве законодавство про надання житла в оренду.

Найбільш ризикові туристи можуть спробувати підшукати щось за допомогою сервісу Couchsurfing. Суть його полягає в обміні можливістю безкоштовно переночувати у когось вдома. Але тут слід враховувати, що інколи такі пропозиції можуть «злітати» в останній момент, та й доведеться підлаштовуватися під господаря житла. Крім того, для отримання візи «бронювання» проживання через Couchsurfing не завжди спрацьовує як переконливий аргумент.

А ось від пошуку по окремих оголошеннях в Інтернет, які не мають відгуків та не надають відомостей про орендодавця, слід відмовитися. Особливо це актуально для України та сусідніх країн.

Багато вітчизняних закладів розміщення не так активно користуються послугами ресурсів з бронювання житла, як іноземні, тому що оплата посередницьких послуг для наших орендодавців здається зависокою. А тому подорожуючим інколи доводиться підшукувати щось самостійно на просторах Інтернету. Тоді все ж слід звертати увагу на те, щоб орендодавець мав багато відгуків, власний сайт чи сторінку у соцмережах, яким не один день, а також хоча б інколи оновлював фото та іншу інформацію. Адже якщо скористатися випадковим оголошенням, можна натрапити на шахраїв, які ще і завдаток візьмуть, а ви опинитися без нічлігу. У випадку ж з подобовою орендою квартир недобросовісні орендодавці в останній момент можуть передати вашу заброньовану квартиру іншому клієнту, якщо він зробить вигіднішу пропозицію.

До речі, за підсумками 2017 року На першому місці в рейтингу кращих опинився напрочуд недорогий готель.

Не лінуйтеся читати відгуки

Читати відгуки – це, здавалось, проста істина, якою, втім, мандрівники часто нехтують через лінощі або брак часу. І даремно. Адже готель може скільки завгодно себе нахвалювати, намагаючись продати свої послуги, однак гості, які вже там зупинялися, можуть бути іншої думки.

На щастя, перелічені у попередньому пункті сервіси бронювання містять безліч коментарів від реальних відвідувачів, які, часом, дійсно рятують від невдалого вибору. Звісно, слід витратити трохи часу, щоб почитати декілька коментарів. Люди різні, з різними потребами та очікуваннями, тому одне й те саме місце розміщення когось може залишити у захваті, а когось – розчарувати. Тож в даному випадку краще прочитати як позитивні, так і негативні відгуки, а потім виокремити для себе те, що найважливіше саме для вас. Адже один відгук ображеного чи занадто прискіпливого клієнта, зазвичай, не може зруйнувати загальне враження від закладу, так само як і проплачені позитивні відгуки нічого не варті, коли є багато незадоволених коментарів.

Як приклад - питання тиші та спокою. Якщо для молоді це часто добре, коли в хостелі чи готелі можна колективно погомоніти з іншими туристами у холі чи на кухні, то для подорожуючих по роботі, родин з дітьми чи старших людей, навпаки, чим тихіше, тим краще.

Або питання ціна-якість. Інколи негативний відгук базується на завищених очікуваннях гостя, які не відповідають ціні. Звісно, низька вартість не виправдовує поганий сервіс. Однак слід все ж бути реалістами і враховувати, що, заплативши 20 євро, складно розраховувати, приміром, на окрему ванну кімнату та халат с капцями в подарунок, або прибирання в номері щодоби без особливої потреби.

А ось в чому найчастіше сходяться більшість відвідувачів – це привітність персоналу, зручність розташування, чистота та швидкість wi-fi на території закладу.

Тож не лінуйтеся і читайте відгуки, ви не пошкодуєте.

Ну, і не забувайте продивлятися фото бажаного місця розміщення – як всередині, так і ззовні. Це можна зробити на сервісі бронювання, на офіційних ресурсах закладу чи просто завдяки пошуку в Google. Якщо фото в Інтернеті відсутні, краще відмовитися від такого закладу, щоб потім не було неприємних сюрпризів та розчарувань.

Враховуйте додаткові послуги, сніданки та податки

Коли ви вже підібрали для себе кілька варіантів розміщення і обираєте найкращий, не зайвим буде уважно переглянути, які послуги включені у вартість. Адже може бути так, що дешевша пропозиція передбачає менший набір послуг, а тому, у підсумку, коли ви сплатите усі додаткові послуги, трошки дорожча пропозиція, ціна якої включає ці послуги, може виявитися вигіднішою.

Зокрема, обов’язково перегляньте, чи включені рушники та постільна білизна у вартість номеру. Наприклад, найдешевші хостели дуже часто пропонують рушники за додаткову доплату у кілька євро. А німецька мережа хостелів A&O Hotels und Hostels, приміром, взагалі пропонує постільну білизну за доплату. І якщо рушник ще можна прихопити з собою з дому, то, погодьтеся, навряд чи хтось буде тягнути за собою комплект постільної білизни.

Ще один важливий момент – сніданок. Чимало навіть найдешевших закладів розміщення у Європі часто включають сніданок типу «шведський стіл» у вартість номеру. Тож, порівнюючи пропозиції, на це слід звернути увагу, адже за європейськими цінами, приміром, ранкова кава з сендвічем у найскромнішому закладі харчування обійдеться, приблизно, у 5 євро на людину. При цьому часто в готелях бувають досить непогані сніданки, отримати які в кафе в іншому закладі вийде дорожче. А ще сніданок у готелі – це зручно, особливо, коли рано прокидаєтеся. Адже не усюди міські заклади харчування відчиняються рано.

Ви будете здивовані, однак інколи в європейських готелях буває платний wi-fi. І вартість його може бути до 5 євро за кожну добу. Тож якщо Інтернет для вас під час подорожі важливий, обов’язково звертайте увагу на цей пункт.

І ще один момент – наявність додаткових зборів. Інколи готель виставляє на сайті вартість проживання без урахування якогось місцевого чи туристичного збору (а це може становити близько 7% від вартості кожної ночі проживання).

Таким чином, якщо підсумувати усі ці моменти, отримаємо додаткових витрат на суму близько 10-20 євро.

Звіряйтеся з онлайн-мапами

Неабияку роль відіграє розташування закладу розміщення. Адже коли ви в незнайомому місті, дуже важливо, щоб добиратися до готелю було зручно та безпечно.

На сервісах бронювання житла часто вказують відстань від центру міста, якихось конкретних місць чи вокзалів/аеропортів до місця розміщення. Втім, не завжди, коли пишуть «готель розташований в 2 км від центру» або «йти пішки до залізничного вокзалу 15 хвилин», шлях виявляється таким вже комфортним.

Наприклад, якось забронювавши житло «в 20 хвилинах пішки» від історичного центру Гданська, на ділі з’ясувалося, що хостел розташований вже в приватному житловому секторі, до якого слід йти через незручну транспортну розв’язку та промислову зону. Так, це дійсно були 15-20 хвилин пішки від центру, однак, погодьтеся, в незнайомому місці трохи лячно повертатися через таку місцевість пізно ввечері, особливо, коли подорожуєш сам.

Щоб не повторювати таких помилок, варто перед тим, як зробити свій остаточний вибір, подивитися на онлайн-мапі (а ще краще - прокласти маршрут), через яку місцевість пролягатиме ваш шлях до готелю. Краще нехай це будуть більш-менш прямі густонаселені вулиці, ніж промзони, всілякі тунелі/переходи, чи погано освітлені парки.

Орієнтуйтесь на близькість до мети вашої поїздки

Ще один аспект розташування закладу розміщення, на який слід звернути увагу, його близькість до основної мети вашої поїздки, а також вокзалів/аеропортів. По-перше, це зекономить ваш час, а по-друге – заощадить ваші гроші. Адже вартість транспортних послуг, приміром, в Європі, помітно вища, ніж в Україні, а щодня витрачати по 10 євро з людини на дорогу, коли є можливість обійтися без цього, бажання не виникає. Тому варто все ж прорахувати (за допомогою тих же онлайн-мап), якою є відстань до обраного закладу розміщення від мети вашого візиту.

Наприклад, якщо під час вашої поїздки вас найбільше цікавлять прогулянки історичним центром міста, відвідини основних культурних пам’яток, музеїв чи найвідоміших закладів дозвілля, або ж шопінг – підшукуйте житло ближче до них. Зазвичай, у багатьох містах Європи можна знайти непогані пропозиції житла за прийнятною ціною в 1,5-2 кілометрах від центру. А якщо ви ще не проти прогулятися пішки, то відстань можна ще трошки збільшити, головне, щоб шлях з пункту А в пункт Б пролягав через приємну місцевість.

Водночас, якщо вас цікавить якийсь бізнес-центр, конгрес-холл, спортивний чи концертний майданчик, в європейських містах вони часто розташовані не в самому центрі. Тому, якщо відвідування таких місць є для вас основною метою подорожі, обирайте житло ближче до них, особливо, якщо вам доведеться повертатися до готелю у темний час доби. Хоча в Європі, зазвичай, активно працює нічний громадський транспорт, у цей час його періодичність значно менша, та й не всі маршрути мають нічні аналоги. А на таксі за європейськими цінами сильно не роз’їздишся.

Те ж саме стосується близькості до пляжу, якщо ви приїхали з основною метою - позасмагати біля моря. Навряд чи комусь приємно тягнутися до пляжу годину в громадському транспорті у саму спеку (і ще гірше – у зворотному напрямку). Так, житло ближче до пляжу може бути трохи дорожче, однак це зекономить ваш час та нерви.

Окрему увагу слід приділити зручності маршруту до вокзалу, на який прибуватиме ваш потяг чи автобус. Адже дуже довго, іноді – з багатьма пересадками, добиратися з речами у громадському транспорті – задоволення не з приємних. До того ж, ваш рейс може прибувати рано вранці чи пізно ввечері, і це також слід врахувати. І якщо вам все ж доведеться користуватися громадським транспортом, краще, щоб його зупинка була ближче до готелю.

***

Як бачимо, якщо розумно підійти до підбору житла – можна уникнути неприємних сюрпризів під час подорожі, зіпсованого настрою та розчарувань, а також заощадити гроші. Звісно, ще є багато моментів, на які можна звертати увагу під час обрання місця для нічлігу: умови проживання з дітьми, можливість брати з собою домашніх улюбленців, безкоштовний паркінг поряд з готелем, повноцінне харчування, місця для барбекю чи пікніків, оренда велосипедів чи туристично-спортивного спорядження, ігрові кімнати, вид з вікна, та багато чого іншого. Це все вже дуже індивідуально. Головне – не лінуватися! Потім не пошкодуєте.

До речі, ось щ кілька порад, як бюджетно та комфортно подорожувати з мінімальним багажем.

Вдалих та комфортних подорожей вам!

Марина Григоренко