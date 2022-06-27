"Only Ukrainian": чи відпочиватимуть українці у готелях за кордоном без росіян

Війна остаточно розділила українців та росіян у світоглядних цінностях та виборі шляху розвитку. Проте навіть після перемоги України, одна обставина залишиться незмінною – Росія й надалі буде нашим сусідом. Також існують великі шанси, що нам доведеться час від часу перетинатися, наприклад, на відпочинку за кордоном. УНІАН поцікавився, чи готові іноземці розділити українських та російських туристів назавжди.

У соцмережах вже зараз можна зустріти відео словесних перепалок росіян та українців у Європі. І це не відпочинок, просто випадкові перехожі з РФ "спалахують" через слова "Слава Україні!". На адресу українців одразу сиплються образи та звинувачення… А якщо це буде не мимохідь та ще й супроводжуватиметься алкоголем? Певно, за перепалками недовго дочекатися й сутичок.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ставлення українців до країни-агресора різко погіршилося – 92% ставляться до РФ погано і лише 2% добре. Передумовою для таких показників є вторгнення в Україну, окупація частини території, звірства в захоплених областях тощо. Водночас більшість росіян підтримують війну в Україні. Наприклад, дані Всеросійського центру вивчення громадської думки станом на березень свідчать, що підтримка "спеціальної військової операції в Україні" становила 71%.

Такі цифри пояснюють можливі конфлікти між українцями й росіянами навіть під час перебування на нейтральній території.

Конфлікти та їх уникнення

Чернігівець, батько двох близнюків Олександр Рись розповідає, що, якби під час відпочинку зіткнувся з негативним ставленням до України та українців, готовий відстоювати свою гідність без агресії.

"Скоріше за все, я би, для початку, попросив не висловлюватися в різкому тоні, хоча навряд чи при родині робив би це агресивно. Як варіант, міг би звернути увагу адміністрації на таку поведінку. Якщо б попередні дії не допомагали, або у випадку явного конфлікту, розглянув би можливість змінити місце відпочинку", – зауважує він.

З іншого боку, чоловік вважає, якщо росіяни проявлятимуть позицію проти Путіна і висловлюватимуться на підтримку України, то він допускає навіть спілкування з такими людьми.

Житель Чернігова Дмитро Дриганов переконаний, що війна значно зменшила толерантність у відносинах між українцями та росіянами. Ще до війни чоловік намагався відпочивати в готелях, в яких мінімум туристів із сусідньої країни.

"Вже тоді була помітна відмінність в менталітеті між нами. Останнім часом обирав самостійний туризм, таким чином не залежав від необхідності "миритися" з відпочивальниками з-за "порєбрика"", – говорить він.

Чоловік ділиться власним секретом якісного відпочинку: більше часу проводити не в "all inclusive", а в пізнавальних подорожах європейськими країнами.

"Хоча остання довоєнна подорож була у січні з сім‘єю до Єгипту. Проте свідомо обирали курорт Марса Алам, куди майже не літають відпочивальники з Росії", – розповів Дмитро.

"Українці та росіяни – це не одне й те саме"

Екс-народна депутатка, експертка з туризму Анна Романова говорить, що українці, які зараз сильно постраждали від війни та травмовані, або не знаходять сили поїхати відпочивати, або фінансів, або, якщо й їдуть, то заздалегідь обирають країни та готелі з мінімальною кількістю росіян.

"Якщо ж українці зараз обирають, наприклад, Туреччину, Єгипет, ОАЕ, Чорногорію, вони морально готові зустріти неадекватних росіян. І навпаки, якщо зараз росіяни їдуть відпочивати у країну ЄС, вони морально готові "поводити себе тихо", не наражатися на конфлікти", – зауважує вона.

Експертка підтверджує, що інциденти за участі українців та росіян трапляються, але їх не можна назвати масовими.

"Як правило, люди знають, куди їдуть і кого там можуть зустріти. Просто війна остаточно дала розуміння готельному та туристичному бізнесу, що українці та росіяни – це не одне й те саме, це більше вороги, аніж друзі, й якщо хтось зробив ставку на прийом росіян, то навряд туди приїдуть українці та європейці. І чи буде це вигідно?", – підкреслює Романова.

Цікаво, що потрапити у конфліктну ситуацію можна не лише під час відпочинку, а й під час роботи.

Катерина з Чернігівщини вже третій рік працює адміністратором готелю в арабській країні Бахрейн. Їй довелося на собі відчути російську зверхність. Один з відвідувачів готелю з Росії уже під час воєнних дій в Україні мав необережність сказати, "як добре вони мочать хохлів". Дівчина не витримала такого ставлення й емоційно пообіцяла росіянину "власноруч пов'язати та відвезти його в Маріуполь, тільки щоб зерня не забув в кишені покласти".

На щастя, керівництво Катерини з розумінням поставилось до ситуації. Дівчині дали трохи охолонути, а з гостем поспілкувався головний менеджер. Росіянину повідомили, що перевірили резервацію та виявили, що в цьому готелі чоловік не проживає.

За словами Катерини, її керівник пояснив, що за такий вчинок мав би її звільнити, адже готель дбає про свою репутацію. Проте, зважаючи, як мужньо українці боронять свою землю, він розуміє її почуття, тому дає півдня на відновлення і знову чекає на роботі.

Не можна виключати, що така ситуація в майбутньому має шанси неодноразово повторитися в різних країнах. Але чи стане це чинником, щоб позбутися в готелях росіян?

Що робити, щоб не перетнутися з "сусідами"

Зараз туризм для українців – на глибокій паузі. З одного боку, людям не до подорожей, а з іншого – їх неможливо організувати в тих масштабах і з попередньою чи хай дорожчою вартістю через відсутність авіаперевезень.

Улюблені й популярні серед українців Туреччина та Єгипет будуть недоступні найближчим часом. Коли ж українці почнуть, як раніше, масово подорожувати, то навіть складно уявити, як співмешкати з окупантами в одному готелі.

Директорка турагентства "Манго-тур" Світлана Мекшун вказує, що серед її клієнтів уже кілька років тому, особливо через бойові дії на сході України, була окрема категорія людей, які обирали готелі для відпочинку за принципом "без росіян". Це відпочинок середньої плюс та вищої цінової категорії. Тобто, на її думку, у майбутньому сегрегація відбуватиметься за рахунок ціни. Адже ті, хто не захотять перетинатися на відпочинку з сусідами, які напали на нас, обиратимуть дорожчі готелі, й цей ризик буде мінімальним.

Крім цього, Мекшун розповіла, що один з її клієнтів – учасник АТО – поставився дуже уважно не лише до вибору готелю для відпочинку, а й компанії-перевізника. Чоловік дізнався, що співвласниками авіаперевізника є росіяни і сказав, що це йому принципово не підходить. Для нього підшукали альтернативну українську авіакомпанію.

Готельєрам важливі прибутки

Водночас директорка турагентства зауважує, що за її спостереженнями, в туризмі найважливішими є не політика і принципи, а високий сезон і заробітки.

"Ми спостерігаємо, як готелі Туреччини й Єгипту радо зустрічають гостей з Росії. Це їхні прибутки. Українці цього року масово не поїдуть на відпочинок, а тому втрачати свої доходи готельєри не хочуть", – зауважує пані Світлана.

Саме тому в окремих мережах готелів Туреччини і Єгипту росіян, наприклад, вітали зі святом 9 травня.

Щоб уникнути можливих сутичок між українцями й росіянами, в готелях Туреччини попередили: усіх учасників будуть виселяти без з’ясування обставин. Натомість у Єгипті є неофіційна вказівка не селити по сусідству гостей з України та Росії. Однак в спеціалізованих групах в соціальних мережах, в яких раніше спілкувалися турагенти з різних країн, зустрічається інформація, в якій йдеться про агресивність саме українців. Можна припустити, роздмухування цієї теми має пропагандистську мету і є однією з інформаційних спецоперацій Росії.

"Я не думаю, що після нашої перемоги будуть окремі готелі для українців та росіян. Вважаю, у першу чергу, цей розподіл буде ціновим. Для кого це питання буде принциповим, той з росіянами на відпочинку перетинатися не буде", – поділилася турагентка.

Власниця і директорка туристичного агентства "Pina Colada", travel-експертка Ірина Заїка теж підтверджує думку, що в українців вже давно є запит на готелі без росіян. Проте зрозуміло, що в цьому сезоні українці масовий туризм не забезпечать.

"Тому впливати на пропозицію ринку, який буде орієнтуватись на тих, хто приїде і привезе більше грошей, українському туристичному бізнесу буде важко. Чи відмовляться ті ж турки від російських грошей, пропонуючи готелі без росіян? Це – велике і складне питання", – вважає вона.

Туристична сфера традиційно орієнтована на запити клієнтів. Тому, чи з’являться після завершення війни окремі готелі для українців та росіян, покаже час, й зміни, які можуть відбутися в обох країнах та на міжнародному рівні після завершення війни.

Ірина Синельник