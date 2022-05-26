До вторгнення до РФ добре ставилися 34% населення України.

Після повномасштабного вторгнення до Росії продовжують добре ставитися 2% українців, 92% – погано.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 13 по 18 травня.

Зазначається, що за останні 3 роки до повномасштабного вторгнення РФ до України простежувалося поступове зниження позитивного ставлення до Росії, однак навіть попри декілька місяців поспіль ескалації біля кордонів України 34% населення України на початку лютого все ж добре ставилися до Росії.

"Зараз уже лише 2% громадян добре ставляться до Росії, у той час як 92% – погано. Утім, важливо розуміти, що 2% – це близько 500 000 осіб, тобто достатньо істотна кількість в абсолютному вимірі все одно зберігає попри очевидні факти позитивне ставлення до агресора", - зазначили соціологи.

Фахівці наголосили, що крім цих даних, важливо бачити зміни на індивідуальному рівні.

Зокрема, у рамках методичного експерименту КМІС повторно опитав 513 респондентів-учасників опитування, проведеного на початку лютого - ще до повномасштабного вторгнення.

"Для цих респондентів ми знали, яким було їхнє ставлення до Росії на початку лютого, а зараз повторили те саме запитання... Серед тих, хто мав і раніше погане ставлення до Росії, 97% продовжують його мати (хоча 3% зараз обрали варіант "важко сказати")", - йдеться у результатах опитування.

Крім того, зазначається, що кардинальною є зміна поглядів тих, хто мав добре ставлення до Росії і тих, хто мав невизначене ставлення до неї.

Так, 80% тих, хто раніше добре ставився до Росії, тепер погано ставляться до неї, а менше ніж кожен десятий зберіг позитивне ставлення до Росії, хоча ще 12% вирішили зараз відповісти "не визначилися".

Серед тих, хто мав невизначене ставлення до Росії, 97% зараз уже погано до неї ставляться.

Водночас, у всіх регіонах України абсолютна більшість жителів погано ставляться до Росії, зокрема, на Півдні погано ставляться 90%, на Сході – 85% (у той час, як на початку лютого, відповідно, 45% і 53% добре ставилися до Росії).

Однак на Сході продовжують добре ставитися до Росії – 4%.

За результатами опитування, абсолютна більшість громадян (82%), які продовжують проживати на окупованій після 24 лютого території, негативно ставляться до Росії, і лише 6% позитивно ставляться до неї.

Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на підконтрольній Україні до 24 лютого 2022 року території.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Утім, соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Раніше повідомлялося, що майже 90% українців підтримують визнання дій російських військ в Україні геноцидом українського народу.

Вас також можуть зацікавити новини: