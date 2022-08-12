Шенгенська різанина: чого саме "без віз" має навчити росіян

Громадяни Російської Федерації, які ще кілька років тому могли заздрити українцям через отриманий Україною безвіз з ЄС, скоро теж матимуть новий статус – без віз. Але замість того, щоб врешті побачити першопричину того, чому цивілізовані люди й країни не бажають мати з ними справу, росіяни вкотре намагаються зробити винними українців.

Українці отримали безвіз з ЄС у 2017 році, й до 2022 вже звикли подорожувати без додаткових формальностей і витрат. Водночас громадяни РФ продовжували подорожувати та робити бізнес в Європі за наявності шенгенських віз. Після 2014 року, коли Росія анексувала український Крим й окупувала частину Донеччини та Луганщини, росіяни продовжували спокійно відвідувати ЄС.

Нічого не змінилося для них і після 24 лютого 2022 року. Так, цивілізований світ застосував санкції проти багатьох російських олігархів та чиновників, пов’язаних з президентом РФ Володимиром Путіним та російськими військовими, проте більшості громадян Росії це не торкнулося. Крім того, ліберали різного штибу, опозиційні активісти, швидко зорієнтувалися й виїхали за кордон. Але проблема в тому, що, коли російські війська катували, ґвалтували й вбивали українців, їхні батьки, дружини, діти, друзі, сусіди, колеги сумлінно вдавали, що все це роблять якісь інші росіяни. Мовляв, є оці погані, а є й хороші.

На жаль, за майже півроку гарячої фази російсько-української війни, ці "хороші" не зробили навіть спроби взяти на себе відповідальність за те, що відбувається. Найчастіше, що можна почути від цих лібералів та опозиціонерів: "Війну розв’язав Путін, ми тут ні до чого. Ми за нього навіть не голосували".

Своє справжнє лице вони почали показувати після того, як з’явились ініціативи закрити їм можливість вільно отримувати шенген та пересуватись Європою. І, до речі, першим про це заговорив геть не президент України Володимир Зеленський, на якого "хороші" росіяни накинулися за слова: "Найголовніші санкції - це закрити кордони, бо росіяни забирають чужу землю". Врешті, Україна запровадила візовий режим з РФ ще з 1 липня, і тоді це не викликало аж такого "виття на болотах". А першою країною, яка припинила видавати шенгенські візи громадянам Росії, стала Чехія. Країна закрила таку можливість російському населенню, яке усе без винятку є посібниками Володимира Путіна, на наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Русофобія" все ще недостатня

Якщо не просто вчергове нападати на українців, бо це вже є звичним, "хороші" росіяни могли б прослідкувати: Зеленський озвучив лише загальноєвропейський тренд. В липні першими пропозицію тимчасово зупинити видачу віз громадянам РФ, щоб унеможливити відпочинок в Європі, озвучили в Естонії. За словами очільника естонського МЗС Урмаса Рейнсалу, видачу віз росіянам на звичайних умовах необхідно зупинити, але варто розглянути гуманітарні випадки, коли окремі росіяни просять притулку.

"Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії - через Фінляндію, Латвію, Литву, щоб відвідати Лувр влітку, в той час, як в Україні вбивають дітей", - підкреслив він і додав, що разом з Естонією ще Латвія та Фінляндія намагатимуться знайти ширшу підтримку озвученій ініціативі.

Після цього уряд Естонії вирішив призупинити видачу росіянам тимчасових посвідок на проживання та віз для навчання.

"Неправильно, що поки Росія веде агресивну і жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити, ніби нічого не відбувається, й їздити до Європи як туристи. Це несправедливо", - сказала прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

За її словами, в країні обговорюється питання обмежити такі дії російських туристів.

"Ми можемо загальмувати видачу віз", - зазначила Марін.

Далі своє слово сказала Латвія: посольство країни у РФ заявило, що припиняє видачу віз росіянам на невизначений термін. Виключення існуватимуть лише для тих, кому потрібно їхати на похорони до близьких родичів.

Далі "ніж у спину" Росії встромила Болгарія, яка теж зупинила видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

І, схоже, це ще далеко не кінець. Про можливість зупинки шенгену для росіян заявив і міністр з питань інтеграції та міграції Швеції Андерс Ігман. За його словами, національне рішення базуватиметься на тому, як буде розвиватись дискусія щодо цього питання всередині ЄС.

Нагадаємо, в липні в Брюсселі заявили, що ЄС не може повністю припинити видачу віз для громадян РФ. "Завжди є групи людей, яким необхідно давати візи. Це гуманітарні випадки, члени сім'ї громадян країн ЄС, журналісти та дисиденти", - зазначили в Єврокомісії.

Проте зараз, під час обговорення сьомого пакета санкцій ЄС проти РФ, все частіше мова йде про те, щоб включити заборону на видачу росіянам шенгенських віз до цього пакету.

Звісно, одноголосної підтримки ця ідея ще не має. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц вже заявив, що не може собі уявити припинення видачі шенгену росіянам. При цьому, він озвучив класичний російський наратив, мовляв, відповідальність за війну треба покладати на керівництво країни, а не на простих росіян: "Це війна Путіна, тому мені важко з цією ідеєю". Однак, ймовірно, очікуючи нагадування, що не особисто Путін катує та знищує українців, не особисто Путін замінував та обстрілює Запорізьку АЕС, наражаючи на радіаційну небезпеку увесь світ, канцлер Німеччини все ж зазначив, що ФРН підтримає візові санкції щодо всіх росіян.

Навіщо карати росіян ізоляцією

За словами політичного експерта Олексія Голобуцького, такий крок зробити необхідно, адже тільки так громадяни РФ відчують власну відповідальність за російську агресію.

"Вони – геть не якісь нещасні жертви зомбування, і усе прекрасно розуміють. Але лише тоді, коли їм це вигідно. Наприклад, коли російські політики й пропагандисти буквально демонізують українців і насолоджуються нашим знищенням, "хороші" росіяни вірять й радуються нашим смертям. А коли ті ж політики й пропагандисти розповідають, що у Бєлгороді чи в Саках все в порядку, нічого страшного не відбувається, росіяни вірити припиняють і перетворюються на вкрай раціональних. Ба більше, вимагають від українців та Заходу відношення до себе як до нормальних людей. Тобто загроза особистої безпеки одразу включає у "хороших" росіян механізм мімікрії. А якщо особистої загрози (здоров’ю, життю, свободі, майну) немає, то й "хороші" росіяни лишаються вірнопідданими царя й фанатиками офіційної ідеології. Це – їх усвідомлений вибір. Так вони відчувають свою важливість, причетність до сили", - каже він.

Таке існування й провокує теперішнє "виття на болотах". Адже громадяни Росії не бажають слухати про перемоги РФ, сидячи на дивані десь в Пермі, або Читі. Вони бажають їздити відпочивати в Крим та в Європу. Бажають користуватися усіма благами цивілізацій, та отримувати за недорого вкрадене в Україні.

"Допоки дії Кремля забезпечують їм усе це – вони свідомо вірять у пропаганду, "дозволяють себе зомбувати". Щойно дії Кремля забезпечать проблеми особисто їм – "зомбованість" миттєво вимкнеться. Тому, що це вже загрожуватиме їхній особистій безпеці. Тож ми воюємо не з одним Путіним і не за "звільнення зомбованих росіян від гніту тиранії". 142 мільйони чудово самі "звільняться від зомбування", як тільки бути "кремлівським зомбі" стане невигідно та небезпечно для життя. А доти ми воюємо з усіма 142 мільйонами, які свідомо підтримують напад на Україну (за рідкісним винятком національних рухів)", - підкреслює Голобуцький.

Співзасновник "Українського інституту майбутнього", політолог Юрій Романенко, своєю чергою, вважає, що звинувачення російської опозиції на адресу України та заяви Володимира Зеленського про заборону громадянам РФ виїздити з Росії в цивілізовані країни, є чудовим лакмусом того, що навіть російська опозиція досі не спромоглася зрозуміти: саме російський народ несе пряму відповідальність за спробу РФ зруйнувати цивілізацію.

"Річ у тім, що руйнування України напряму пов’язане з прагненням знищити Захід, - каже Романенко. - Сьогодні росіянам має бути соромно: за геноцид чеченців, за війну з Грузією, і за Україну, ясна річ. Має бути соромно, як соромно німцям [за Другу світову]. І відсутність сорому - пряма ознака, що російська опозиція, чи як вони там себе називають, так нічого і не зрозуміли".

Візова істерика російських лібералів

Та головна проблема російських лібералів, які висловлюють незгоду з "візовою блокадою" для росіян, та навіть, як публіцист Олександр Невзоров, мають нахабство погрожувати президенту України "серйозним конфліктом" з росіянами в еміграції в тому, що вони несвідомо (а, може, й цілком свідомо) підмінюють поняття.

Так, російський "Антивоєнний комітет" по всіх усюдах транслює меседж: "Заклики запровадити візову блокаду для всіх російських громадян, включаючи тих, хто однозначно зайняв антивоєнну позицію і хто ризикує у результаті цього довгостроковим тюремним ув'язненням, мають сумні приклади в нещодавній європейській історії й однозначно грають на користь Кремля". Хоча мова йде лише про те, щоб перестати видавати росіянам туристичні візи, а не депортувати політичних біженців. Адже саме туристичні візи та можливість виїхати на відпочинок до Європи показують громадянам РФ, що все добре, ніякої війни немає, тож вони можуть вільно подорожувати, поки в Україну летять російські ракети.

Простими словами, російським лібералам ніхто не забороняє поїхати не в ЄС або попросити притулок в Європі. Адекватні росіяни, які дійсно проти Путіна, зможуть отримати і статус біженця, й соцвиплати. Але це "Антивоєнний комітет" чомусь не влаштовує.

Або ще один приклад. Обговорюючи, куди саме росіянам краще втікати, щоб пересидіти режим Путіна, найчастіше громадяни РФ обирають країни, в яких досі є російські школи та розуміють російську мову. Але, як можна побачити на численних відео в мережі, росіяни, приїхавши в ці країни, навіть не намагаються інтегруватися. Натомість вони починають розповсюджувати "руський мір" та вимагати до себе якогось особливого ставлення. Просто тому, що вони "хороші"?

За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, вся ця істерика пов’язана не з втратою шопінгу в Мілані, а з тим, що це – глибокий ментальний удар.

"Росіяни вперше за останні двадцять два роки стикаються з тим, що силою не можуть нічого продавити. Всі розповіді про "залізну завісу" - це дурниці для лібералів. Пересічний росіянин, разом з візами, втрачає не шопінг, а вершину своєї величі. Адже раніше вони (Путін, Лавров і так далі) могли хамити усьому світові й їх боялися. А тут їх перестають боятися. Усвідомлення цього стане однією з ключових трансформацій, яка чекає на росіян найближчим часом", - вважає він.

В Європі це вже, схоже, починають розуміти. Зокрема Естонія не просто відмовляє росіянам у візах, а з наступного тижня має намір заборонити в’їзд на свою територію, навіть за наявності чинної шенгенської візи. Можливо, цей приклад наслідують і Латвія з Литвою. А, можливо, й Польща. Це означатиме, що навіть без повної заборони на видачу віз, яку в ЄС цілком можуть блокувати умовна Німеччина або Угорщина, відпочивати в Європі росіянам стане незручно й дорого.

Але "русофобія" європейців все ще недостатня.

Тетяна Урбанська