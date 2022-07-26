Урмас Рейнсалу має намір домогтися заборони на видачу шенгенських віз для росіян на рівні Євросоюзу.

Влада Естонії мають намір домогтися тимчасової зупинки видачі віз громадянам Російської Федерації. Відповідні пропозиції направлять Європейському союзу

Про це повідомляє видання ERR.ee.

За словами глави естонського МЗС Урмаса Рейнсалу, видачу віз росіянам на звичайних умовах необхідно зупинити. При цьому він вказав, що в гуманітарних випадках, коли окремі громадяни РФ просять притулку, можуть розглядатися окремо.

Дипломат вказав, що"російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії - через Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, в той час, як в Україні вбивають дітей".

"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, будемо консультуватися з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі", - зазначив глава МЗС Естонії.

Також Рейнсалу підкреслив, що необхідна підтримка всіх країн Євросоюзу.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня стало відомо про те, що Держдеп США схвалив можливий продаж Естонії ракетних систем залпового вогню HIMARS в рамках окремих угод, загальна вартість яких може скласти більше 1,5 мільярда доларів.

Затверджений для Естонії пакет включатиме до шести пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи M142, боєприпаси, допоміжне обладнання, запасні частини і технічну підтримку, повідомив Пентагон.

У свою чергу Естонія прийняла рішення про необхідність заборони на володіння зброєю для громадян Російської Федерації і Білорусі.

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