Також він не вважає за потрібне вводити санкції проти всіх росіян.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично ставиться до припинення видачі шенгенських віз росіянам.

Про це він сказав в рамках щорічної прес-конференції канцлера Німеччини, пише Tagesschau.

"Це війна Путіна, тому мені важко з цією ідеєю", - заявив Шольц.

За його словами, Євросоюз вже прийняв рішення про санкції проти людей з "московського центру влади". Канцлер зазначив, що Німеччина підтримає це, однак він не вважає виправданим введення санкцій проти всіх росіян.

Крім того, Шольц засудив військові злочини Росії в Україні, підкресливши, що відповідальність за цю війну несе президент РФ Володимир Путін. Видання зазначає, що канцлер не відповів на питання, чи доведеться за це відповідати йому особисто.

Шольц переконаний, що будуть вжиті всі заходи для розкриття військових злочинів.

Нагадаємо, що Естонія планує анулювати видані росіянам шенгенські візи і відмовити їм у в'їзді в країну. Також країна заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання громадянам РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни ЄС обмежити видачу віз росіянам і білорусам.

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