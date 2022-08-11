Західний світ не збирається терпіти агресію, яку здійснює російський режим.

Чехія й надалі закликатиме країни ЄС підтримати заборону на видачу віз росіянам.

Про це міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський сказав в інтерв’ю виданню Novinky.cz.

Коментуючи відповідне звернення президента України Володимира Зеленського, Ліпавський нагадав, що Чехія припинила видавати шенгенські візи для росіян наступного дня після того, як 25 лютого Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним вторглася в Україну. За словами Ліпавського, Чехія була першою країною-членом ЄС, яка це зробила.

Заборона все ще діє, єдиним винятком є надання віз громадянам Росії з гуманітарних причин, наприклад, якщо вони ризикують бути покараними за свої погляди на батьківщині.

За словами міністра, Чехія неодноразово закликала до такого ж кроку інші країни і наприкінці серпня глава чеської дипломатії має намір повторити це під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі.

"Чехія неодноразово порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ, і прагне до узгодженого підходу всього Європейського Союзу. Ми були першими, хто зважився на цей захід, і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний крок", – сказав Ліпавський.

Він зазначив, що поки триває агресія, про туризм громадян Росії "не може бути й мови".

"Як уряд ми переконані, що призупинення видачі віз для звичайних громадян Росії дасть дуже чіткий і прямий сигнал суспільству, що західний світ не збирається терпіти агресію, яку здійснює російський режим, і ненависницьку риторику, спрямовану проти вільних демократичних країн, які жодним чином не загрожують Росії. Громадяни цих країн мають усвідомити, що така войовнича політика має наслідки", – підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю The Washington Post, опублікованому 8 серпня, президент України Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" у порівнянні з закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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