Крім надання доступу до найкращих європейських локацій, автомобільні поїздки також дозволяють туристам охопити кілька різних регіонів за одну поїздку.

Величезна кількість дивовижних туристичних пам'яток в Європі розташовані за межами популярних міст, і їх легко пропустити, подорожуючи літаком.

Водночас, окрім надання мандрівникам доступу до найкращих європейських місць, поїздки на автомобілі також дозволяють туристам охопити кілька різних регіонів або навіть країн за одну поїздку, не стикаючись із зайвою бюрократією.

Видання The Independent склало список наймальовничіших автомобільних маршрутів Європи, які гарантують туристам незабутні враження.

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8 мальовничих автомобільних маршрутів Європи

1. Дикий Атлантичний шлях, Ірландія. Це приблизно 2600 кілометрів прибережної дороги, яка тягнеться від півострова Інішоуен на півночі до Кінсейла на півдні. Шлях розділений на 14 етапів з потенційними зупинками в Донегал-Тауні, Голуеї, Кілкі та Вест-Корку. Дорогою туристам попадуться деякі з наймальовничіших пейзажів і природних пам'яток Ірландії, в тому числі узбережжі Слів-Ліги і скелі Мохер.

2. Від Риму до Неаполя через Амальфітанське узбережжя, Італія. Дороги, що огинають Амальфітанське узбережжя, вважаються одними з наймальовничіших у всій Італії. Однак відстань навіть на найдовшій ділянці становить лише кілька годин їзди, тому вона краще підходить як частина маршруту. Ті, хто налаштований на більш тривалу подорож, можуть почати поїздку з Риму, відправившись в Неаполь через узбережжя. Дорогою можна заїхати в Салерно, Помпеї, Позітано, Сорренто і Амальфі.

3. Ісландська кільцева дорога. Цей маршрут довжиною понад 1300 кілометрів починається і закінчується в столиці Рейк'явіку. Хоча це в першу чергу основний маршрут для перевезення товарів, він став широко використовуватися туристами, яким потрібен простий спосіб побачити кілька найбільш вражаючих природних пам'яток країни. В основному це внутрішня дорога, хоча вона охоплює частину узбережжя на півдні та південному сході країни. Щоб оглянути більшу частину цікавих локацій (водоспади, льодовики, гори і навіть північне сяйво), знадобиться мінімум тиждень.

4. З Дубровника до Пули, Хорватія. Цей маршрут довжиною приблизно 750 кілометрів проходить через більшу частину хорватського (і далматинського) узбережжя. Почати маршрут можна з прогулянки по знаменитому Старому місту Дубровника (де знімали "Гру престолів") і відпочинку на довколишніх пляжах. Ну а по дорозі можна зробити зупинки в Спліті, а потім в Задарі, Рієці та Пулі. Охочі продовжити поїздку можуть вирушити звідси на поромі до Венеції.

5. Від Більбао до Ментона, Іспанія/Франція. Цей маршрут починається в Більбао на північному узбережжі Іспанії, перетинає Південну Францію трохи вище Піренеїв і закінчується на південному узбережжі Рив'єри. Іспанська ділянка коротка, але приємна – окрім невимушеної баскської гостинності Більбао, можна спробувати пляжі Сан-Себастьяна та його всесвітньо відому кухню. У Франції можна буде зробити зупинки в Тулузі, Монпельє, Марселі, Авіньйоні та Ніцці.

6. Від Браги до Фару, Португалія. Цей маршрут тягнеться приблизно на 690 кілометрів, займаючи в середньому сім годин їзди. Хоча здається, що це зовсім небагато, різноманітність пам'яток Португалії на маршруті просто вражає, тому подорож цілком можна розтягнути на тиждень і більше. Жваве університетське місто Брага є чудовою відправною точкою, а Порту – першою помітною зупинкою на шляху. Далі можна заїхати в португальську столицю Лісабон, зробивши дорогою зупинку в Авейру – португальській відповіді Венеції. Далі з галасливих міст можна відправитися в пляжний рай Алгарве – в міста Албуфейра і Фару.

7. Відень до Белграда, Австрія/Угорщина/Сербія. Цей 610-кілометровий маршрут уздовж Дунаю зосереджений навколо трьох міст – Відня, Будапешта та Белграда – але його можна продовжити, починаючи з чеської Праги (додаткові 330 кілометрів) або прямуючи до хорватського Загреба після Белграда (ще 395 кілометрів). Після декількох днів в австрійській столиці, досить швидко можна переїхати в північну Угорщину через місто Дьйор до Будапешта (можна з заїздом в Комар). Провівши пару днів в угорській столиці, можна сміливо їхати в сербську столицю через угорські міста Кечкемет і Суботіца і сербський Нові-Сад.

8. Від Відня до Женеви через Мюнхен, Австрія/Німеччина/Швейцарія. Ще одна подорож, яка починається у Відні, приведе туристів на захід до Німеччини та Швейцарії за маршрутом довжиною трохи більше 1000 кілометрів, який включає деякі з наймальовничіших міст континенту. Перша зупинка – Зальцбург, мальовниче місто в оточенні Альп. Наступним пунктом призначення стане німецький Мюнхен, де можна познайомитися з "традиційною" Німеччиною. При в'їзді до Швейцарії першою зупинкою буде Цюрих на березі мальовничого озера. Потім можна відправитися в маленьку ідилічну столицю Швейцарії Берн, а після цього переїхати в Женеву.

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