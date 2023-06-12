Хорватія вирішила боротися з невихованими туристами.

Хорватія, яка після приєднання до Шенгенської зони стала одним з найпопулярніших туристичних напрямків в Європі, досить довго закривала очі на некерованих туристів. Однак тепер країна вирішила з ними боротися.

Як пише Express, тепер будь-який турист, викритий в порушенні одного з суворих правил країни, може бути оштрафований на 4000 євро.

"У деяких хорватських міських центрах влада може накладати штрафи на місці за поведінку, яка там вважається недоречною. До цього відносяться бійки, словесні образи, ходіння без сорочки і вживання алкоголю поруч з територією, що охороняється, такий як школа", – пише видання.

Відзначається, що в більшості хорватських міст є вивіски, що повідомляють про дії, заборонені місцевим законодавством.

За що туристів можуть оштрафувати в Хорватії

Прогулянка по містах без сорочки або в купальниках

Носіння одягу, що пропагує вживання наркотиків

Сон у громадських місцях

Підіймання на пам'ятники

Сечовипускання в громадських місцях

Вживання алкоголю в захищених громадських місцях

Блювота в громадських місцях

Тим часом, в Дубровнику, де на кожного місцевого жителя припадає близько 36 туристів, впроваджують свої методи боротьби з натовпами туристів. Наприклад, нещодавно там заборонили використовувати валізи на коліщатках в Старому місті через шум, який вони виробляють. Мер міста пояснив, що туристи повинні будуть залишати свій багаж в аеропорту, заплативши за його доставку в готель, якщо вони не їдуть туди відразу після прильоту, а вважають за краще спочатку прогулятися містом.

Як повідомляв УНІАН, раніше хорватський Дубровник потрапив до топ-10 найбільш переповнених туристами напрямків світу.

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