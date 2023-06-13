Після закінчення пандемії туристи з усього світу як ніколи прагнуть подорожувати.

Хорватське місто-курорт Дубровник визнали найбільш відвідуваним туристичним напрямком цього року – на кожного місцевого жителя припадає 36 туристів.

Згідно з дослідженням пошукової системи Holidu, після закінчення пандемії в цей літній сезон туристи з усього світу як ніколи прагнуть подорожувати, в результаті чого в багатьох містах буквально не проштовхнутися. При цьому надмірний туризм може чинити тиск на місцеві спільноти, оскільки жителі таких міст змушені боротися з заторами, надмірним шумом і зростанням цін на житло, пише Express.

Другим найбільш переповненим містом Європи визнали італійську Венецію: на кожного місцевого жителя там припадає 21 турист. Не зуміли зупинити потоки мандрівників навіть введені раніше заборона на захід круїзних лайнерів і плата за в'їзд до міста.

У Брюгге (Бельгія) і на острові Родос (Греція) на кожного жителя також припадає 21 турист, тоді як в Рейк'явіку (Ісландія) на кожного жителя припадає 16 туристів.

Найбільш переповнені туристами міста Європи в 2023 році

1. Дубровник, Хорватія.

2. Венеція, Італія.

3. Брюгге, Бельгія.

4. Родос, Греція.

5. Рейк'явік, Ісландія.

6. Флоренція, Італія.

7. Іракліон, Греція.

8. Амстердам, Нідерланди.

9. Дублін, Ірландія.

10. Таллінн, Естонія.

Чим туристів приваблює хорватський Дубровник

Популярне портове місто Дубровник на березі Адріатичного моря, з одного боку, приваблює любителів пляжного відпочинку, адже там не тільки відмінні пляжі та тепле море, а й велика кількість сонячних днів.

З іншого боку, Дубровнику є що запропонувати гостям в плані культури та історії – його Старе місто на стрімкому мису над морем внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також воно приваблює кіноманів, які з'їжджаються в місто пройтися по стопах героїв улюблених фільмів і серіалів – саме тут частково знімали один з найуспішніших серіалів в історії "Гра престолів" .

При цьому Хорватія досить довго закривала очі на невихованих туристів, проте тепер країна вирішила з ними боротися. Тепер будь-який турист, викритий в порушенні одного з суворих місцевих правил, може бути оштрафований на 4000 євро. Серед іншого, до цього відносяться бійки, словесні образи, ходіння без сорочки і вживання алкоголю поруч з охоронюваною територією.

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