Угорський лоукостер повертається до аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск 11 нових маршрутів з другого аеропорту польської столиці "Варшава-Модлін".

Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, незабаром із аеропорту "Варшава-Модлін" можна буде полетіти в такі міста Європи:

Водночас Reuters нагадує, що таким чином Wizz Air повертається до аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви.

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Наразі квитків через цей аеропорт ще немає у продажу, однак представник Wizz Air Роланд Тішнер 18 липня зауважив, що авіакомпанія планує виділити для другого варшавського аеропорту два літаки. Виконувати рейси планується розпочати з грудня 2025 року.

"Після успішних переговорів, обговорень та досягнення згоди з керівництвом аеропорту Модлін, ми збираємося розгорнути два нові літаки Airbus Neo в аеропорту Модлін, починаючи з грудня", – сказав Тішнер на конференції у Варшаві.

При цьому він додав, що це стало можливим завдяки тому, що раніше Wizz Air заявила про згортання своєї діяльності в Абу-Дабі, що дозволяє їй перемістити потужності по всій Європі. При цьому співробітникам авіакомпанії в Абу-Дабі буде запропоновано можливість переїхати до Європи.

Зауважимо, що у 2012 році Wizz Air передислокувався з "Варшави-Модлін" в головний аеропорт польської столиці імені Шопена. На сьогоднішній день звідси виконується понад 60 десятків рейсів угорського лоукостера.

Таким чином, коли Wizz Air почне літати одночасно з двох аеропортів польської столиці, мандрівникам варто бути дуже уважними при бронюванні квитків, особливо якщо вони плануватимуть пересадку, адже відстань між летовищами "Варшава-Модлін" та "Варшава-Шопен" сягає кількох десятків кілометрів, тож важливо правильно обрати той, який буде для вас зручнішим. Детальніше про це читайте в нашому окремому матеріалі.

Інші новини про бюджетні рейси з Польщі

Як повідомляв УНІАН, раніше інший популярний європейський лоукостер, Ryanair, оголосив про розширення своєї польотної програми через аеропорт "Варшава-Модлін". Зокрема, бюджетний перевізник планує додати 25 нових маршрутів з другого аеропорту польськох столиці.

Водночас Агентство з питань захисту конкуренції і прав споживачів Польщі (UOKiK), після численних скарг пасажирів, нещодавно ініціювало перевірку правил перевезення багажу в літаках відомих лоукостерів Ryanair та Wizz Air.

При цьому минулого тижня найбільший польський авіаперевізник LOT оголосив про готовність відновити рейси в Україну. Авіакомпанії знадобиться лише шість тижнів після настання стійкого миру.

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