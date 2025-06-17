Регулятор отримав численні скарги від пасажирів щодо правил перевезення речей.

Агентство з питань захисту конкуренції і прав споживачів Польщі (UOKiK) після численних скарг ініціювало перевірку правил перевезення багажу в літаках відомих лоукостерів. Йдеться про компанії Ryanair та Wizz Air.

"Скарги, отримані Агентством, описують повторювану картину: пасажир з рюкзаком підходить до виходу на посадку, де співробітники авіакомпанії просять пасажира помістити рюкзак у так званий сайзер – металеву рамку, яка використовується для перевірки габаритів. Ця рамка – в світлі інформації, що міститься в отриманих сигналах – не відповідає розмірам дозволеного багажу. Хоча донедавна рюкзак кваліфікувався як безкоштовна ручна поклажа, тепер – за словами перевізника – він не відповідає вимогам, і зі споживача стягується доплата до кількох сотень злотих", – мовиться в заяві, опублікованій на сайті Агентства.

Пасажири також зауважують, що вимірювання габаритів багажу проводять поспіхом, без можливості перепровірки замірів або використання іншої рулетки. При цьому відмова довільно сплачувати встановлену доплату, яку можна сплатити лише карткою, призводить до того, що людину не пускають на борт літака, додає польський регулятор.

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У звʼязку з цим регулятор розпочав перевірку правил перевезення ручної поклажі авіаперевізниками. Згідно з заявою, відомство проаналізує договірні положення, що стосуються умов перевезення ручної поклажі, яку інформацію отримує людина при купівлі квитка, порядок вимірювання багажу, правила нарахування зборів, наслідки для пасажирів у разі їх несплати та спосіб розгляду скарг щодо встановлених зборів.

"Відповідно до практики Суду ЄС, ручна поклажа – якщо вона не перевищує розумні межі ваги та розмірів і не порушує правил безпеки – повинна розглядатися як невід'ємна частина послуги перевезення, за яку не повинна стягуватися додаткова плата. Наша мета – перевірити, чи дотримуються лоукостери цього принципу на практиці", – говорить очільник UOKiK Томаш Хрустний.

Ryanair запровадив штрафи для порушників спокою

Відомий лоукостер Ryanair має намір жорстко карати пасажирів, які порушують порядок під час польотів. Йтиметься про штраф у розмірі 500 фунтів стерлінгів. Це близько 590 євро або 28 тисяч гривень.

Платити доведеться пасажиром, які "порушують громадський порядок, чия недисциплінована поведінка призводить до висадки з літака", додають у компанії.

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