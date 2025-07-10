Лоукостер планує додати 25 нових маршрутів через аеропорт "Варшава-Модлін".

Польська столиця Варшава, з початку повномасштабної війни Росії в Україні, стала одним із найпопулярніших міст сусідніх країн, через які українці подорожують за кордон.

Тим часом ірландський бюджетний перевізник Ryanair 8 липня 2025 року оголосив про розширення своєї присутності в аеропорту "Варшава-Модлін" – другому за величиною в польській столиці.

Як повідомляється на сторінці Ryanair Press Team у соцмережі X, днями було офіційно підписано багаторічну угоду про розвиток між Ryanair та аеропортом "Модлін".

Відео дня

Очікується, що це дасть змогу потроїти поточний пасажиропотік через аеропорт у 1,5 мільйона осіб до 2030 року – до понад 5 мільйонів мандрівників.

Розвиток інфраструктури також дасть змогу авіакомпанії:

подвоїти свій парк літаків в аеропорту;

додати 25 нових маршрутів;

створити понад 200 нових робочих місць.

Зі свого боку аеропорт взяв на себе зобов'язання розширити свою інфраструктуру до вересня 2027 року. Зокрема, планується відкриття нових стійок реєстрації пасажирів і нових місць для паркування повітряних суден.

"Після трьох років зниження пасажиропотоку в аеропорту Варшави "Модлін" ми раді підписати цю амбітну багаторічну угоду з новою командою керівництва аеропорту. У найближчі три роки, завдяки тісній співпраці Ryanair і аеропорту, "Варшава-Модлін" знову стане найбільш швидкозростаючим аеропортом у Польщі, сприяючи розвитку туризму і створенню нових робочих місць у Мазовецькому воєводстві", – заявив генеральний директор групи Ryanair Майкл О'Лірі.

Варто зазначити, що також Ryanair виконує низку рейсів через головний аеропорт польської столиці імені Шопена, причому в зимовому розкладі 2025-2026 років перевізник планує додати відразу шість нових маршрутів. Таким чином, загальна кількість напрямків через аеропорт "Варшава-Шопен" збільшиться до 12.

Про те, як дістатися до аеропортів Варшави і не переплутати їх, читайте в нашому окремому матеріалі.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Ryanair уріже норму безкоштовного провезення ручної поклажі з осені 2025 року. З іншого боку, лоукостеру, ймовірно, доведеться дозволити пасажирам брати на борт безкоштовно невелику валізу на додачу до рюкзака, якщо ЄС вдасться остаточно ухвалити нові правила перевезення багажу.

Крім того, раніше цього року ірландський перевізник запустив сервіс Prime, який надає учасникам ексклюзивний доступ до розпродажів і спецпропозицій, а також ввів величезні штрафи для буйних пасажирів.

Також з листопада 2025 року Ryanair планує відмовитися від паперових квитків, проте далеко не всі пасажири оцінили цю ідею.

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