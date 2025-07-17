На першому етапі планують повернути регулярні рейси з Варшави до Києва та Львова.

Найбільший польський авіаперевізник LOT оголосив про готовність відновити рейси в Україну. Авіакомпанії знадобитися лише шість тижнів після настання стійкого миру.

Видання avianews пише, що LOT на першому етапі планує повернути регулярні рейси з Варшави до Києва та Львова. Пізніше мережу маршрутів розширять на українські аеропорти, інфраструктура яких у придатному стані.

Крім цього, авіакомпанія розглядає можливість запуску рейсів в Україну з регіонів Польщі.

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Зазначається, що авіаперевізник має намір задіяти чотири літаки Boeing 737 MAX 8, розрахованих на перевезення 186 пасажирів. Загальний щорічний пасажиропотік між Україною та Польщею може сягнути 800 тисяч осіб.

Відновлення авіасполучення з Україною - головні новини

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що найбільший лоукостер Європи розробляє план з відновлення польотів в Україну. Літаки авіаперевізника знову почнуть літати в українські міста протягом двох місяців після офіційного завершення війни. Ryanair планує відкрити 24 маршрути до та з Києва і Львова.

Пізніше лоукостер Wizz Air також заявив, що має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення про припинення вогню. Компанія поверне близько 30 маршрутів протягом шести тижнів.

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