Угорський лоукостер запустив рейси до Тель-Авіва ще з 15 січня.

На тлі повідомлень про досягнення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення рейсів до Тель-Авіва одразу з кількох країн.

Зокрема, згідно з повідомленням авіакомпанії в Instagram, з 15 січня 2025 року було відновлено рейси до міст:

Австрії (Відень)

Болгарії (Бургас, Варна, Софія)

Великої Британії (Лондон)

Греції (Афіни, Іракліон, Родос, Санторіні)

Італії (Мілан, Рим)

Кіпра (Ларнака)

Литви (Вільнюс)

ОАЕ (Абу-Дабі)

Польщі (Варшава, Катовіце, Краків)

Румунії (Бухарест, Клуж-Напока, Ясси)

Угорщини (Будапешт)

Як повідомляв УНІАН, одразу після атаки терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю. Серед них був і один з найбільших європейських лоукостерів Wizz Air.

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Згодом угорський лоукостер періодично відновлював та знову скасовував рейси до Ізраїля. Зокрема, польоти було вкотре призупинено у вересні 2024 року через загострення протистояння країни з ліванською Хезболлою.

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