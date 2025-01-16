На тлі повідомлень про досягнення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення рейсів до Тель-Авіва одразу з кількох країн.
Зокрема, згідно з повідомленням авіакомпанії в Instagram, з 15 січня 2025 року було відновлено рейси до міст:
- Австрії (Відень)
- Болгарії (Бургас, Варна, Софія)
- Великої Британії (Лондон)
- Греції (Афіни, Іракліон, Родос, Санторіні)
- Італії (Мілан, Рим)
- Кіпра (Ларнака)
- Литви (Вільнюс)
- ОАЕ (Абу-Дабі)
- Польщі (Варшава, Катовіце, Краків)
- Румунії (Бухарест, Клуж-Напока, Ясси)
- Угорщини (Будапешт)
Як повідомляв УНІАН, одразу після атаки терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю. Серед них був і один з найбільших європейських лоукостерів Wizz Air.
Згодом угорський лоукостер періодично відновлював та знову скасовував рейси до Ізраїля. Зокрема, польоти було вкотре призупинено у вересні 2024 року через загострення протистояння країни з ліванською Хезболлою.
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