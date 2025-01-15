Уряд Ізраїлю поки не повідомляв про умови угоди.

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа. Офіційно про неї буде оголошено у "найближчі години", пише Reuters.

За даними видання, угода між Ізраїлем і ХАМАС охоплює початковий шеститижневий етап, що передбачатиме поступове виведення сил ЦАХАЛу з центральної частини сектору Газа і повернення переміщених палестинців на північ.

Дональд Трамп підтвердив, що ХАМАС та Ізраїль домовилися про звільнення заручників на Близькому Сході:

Відео дня

"Скоро вони будуть звільнені. Спасибі!", - повідомив політик.

Передбачено відвантаження 600 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня в рамках угоди, 50 із яких міститимуть пальне, а 300 дійдуть до північної частини сектора Газа.

ХАМАС звільнить 33 ізраїльтянина, включно з усіма жінками, дітьми та чоловіками віком понад 50 років. Бойовики спочатку звільнять заручників, молодших за 19 років, потім чоловіків, старших за 50 років.

Зі свого боку Ізраїль звільнить по 30 палестинських в'язнів за кожного викраденого і по 50 за кожну жінку-солдата. Ізраїль звільнить усіх палестинських жінок і дітей віком до 19 років, заарештованих із 7 жовтня.

Зазначається, що кількість палестинців, яких буде звільнено, залежатиме від кількості викрадених, яких буде звільнено, і може становити від 990 до 1650 осіб, включно з чоловіками, дітьми та жінками.

Живі викрадені будуть звільнені раніше за померлих. Очікується, що третя частина угоди включатиме повернення всіх тіл під контроль Катару та ООН.

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом - останні новини

Раніше повідомлялося, що Влада Катару призупинила своє посередництво в узгодженні мирного договору між Ізраїлем і ХАМАС.

Таке рішення катарське Міністерство закордонних справ (МЗС) ухвалило через небажання сторін вести переговори. Крім цього, за даними ЗМІ, знайомих із ситуацією, на Катар сильно тиснула влада США, яка вимагала закриття представництва ХАМАС у країні.

Вас також можуть зацікавити новини: