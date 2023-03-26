Після того, як "бездуховний" Захід закрив двері для скрєпних росіян, у них з'явилися нові напрямки туризму.

Росіяни можуть сміливо обирати Зімбабве як країну для відпочинку і туризму, оскільки існуючі стереотипи про цю країну не відповідають дійсності. Про це заявив заступник міністра інформації Зімбабве Нік Мангвана, повідомляє "РИА Новости".

Чиновник зазначив, що про Зімбабве існує помилковий стереотип, ніби жителі країни поводяться як дикуни.

"Люди думають, що ми живемо в джунглях, спимо на деревах і їмо диких тварин. Це все неправда", - заявив Мангвана.

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Він закликав росіян сміливо їхати в Зімбабве, тому що там "безпечно, можна ходити з телефоном вулицями" і не потрібно боятися "що вас пограбують".

Як Європа закрилася для росіян

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС були основним напрямком російського туризму. Особливо популярні у росіян були країни Балтії і Фінляндія, а також пляжні курорти Іспанії та Греції.

На тлі повномасштабної війни в Україні натовпи російських туристів в європейських містах стали виглядати недоречно. Євросоюз розірвав договір про спрощений візовий режим з Росією, що автоматично ускладнило отримання будь-яких шенгенських віз для росіян.

Деякі країни ЄС пішли ще далі - вони перестали видавати росіянам будь-які візи, окрім спеціальних (в основному для в'їзду в гуманітарних цілях - лікування, похорон тощо)

Країни-сусіди Росії також відмовилися пускати на свою територію навіть тих росіян, у яких вже є діючі шенгенські візи. Тобто в'їхати в ЄС найкоротшим шляхом стало неможливо - тільки в об'їзд через Туреччину та інші нейтральні країни.

Все це призвело до того, що потік російських туристів до Європи за підсумками 2022 року обвалився в 10 разів.

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