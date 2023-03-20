Ведеться підготовка міжурядових угод про взаємне визнання освіти з Угандою, Єгиптом і Марокко.

Діти у російських школах почнуть вивчати африканські мови, зокрема, суахілі та амхарську.

Про це повідомив директор Інституту країн Азії та Африки Московського держуніверситету Олексій Маслов, пишуть пропагандистські ЗМІ.

За його словами, в інституті відроджується викладання таких мов як йоруба, сомалійська, суахілі, амхарська, зулу та багато інших.

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"У нас готується нове покоління людей, які здатні розуміти менталітет та основні моделі розвитку Африки, та розуміти, що Африка – це не просто великий та єдиний континент. Є різні регіони з різними економічними та політичними традиціями", — зазначив Маслов.

Наразі Міносвіти РФ працює над підготовкою міжурядових угод про взаємне визнання освіти з Угандою, Єгиптом і Марокко. Крім того, угоди про співробітництво підписуються ще з вісьмома країнами - Маврикієм, Алжиром, Камеруном, Конго, Малі, Ганою, Гвінеєю та Екваторіальною Гвінеєю.

Мовні скандали у Росії

Російський блогер Нікіта Прошин (більш відомий як Нікі Прошиш) отримав ляпаса за те, що розмовляв англійською у Санкт-Петербурзі.

Водночас на окупованому Росією півострові Крим може зникнути англійська мова. Там хочуть у школах ввести "свої мови". Наразі невідомо чи поширить цю практику російське керівництво на територію своєї країни чи лише на окупованій.

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