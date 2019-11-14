Відродження львівських курортів: як Східниця, Трускавець та Моршин вчаться виживати без російських туристів

Східниця змінюється

Невеличке селище Східниця – надзвичайно перспективний курорт, який розвивається напрочуд швидкими темпами. Ті, хто був у Східниці ще кілька років тому, будуть приємно здивовані змінами: з’явилися сучасні бювети, прогулянкові стежини, оглядові майданчики, амфітеатр, збудований на грант ЄС.

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Курорт має 38 джерел та 18 свердловин з мінеральними водами і забезпечує кожному з гостей фахові консультації та супроводження. На часі – питання сертифікації джерел та створення рекреаційних зон навколо селища.

Наразі у Східниці зареєстровано 75 об’єктів, здатних прийняти туристів, серед них три санаторії, один готель 5 зірок (з аквапарком), чотири чотиризіркові готелі. Курорт з населенням 2,5 тисяч готовий прийняти до 5 тисяч відпочивальників. Вартість проживання - від 400-450 гривень за добу у приватному секторі до кількох тисяч гривень в зіркових готелях.

Незабаром відкриється планується відкриття туристично-інформаційного центру. А з будівництвом доріг значно поліпшилося транспортне сполучення: громадський транспорт як по місту, так і до інших населених пунктів – Борислав, Трускавець, Дрогобич – ходить кожні 15-20 хвилин.

В Східниці мріють про свою ОТГ, відокремлення від міста Борислава та вкладання зароблених грошей у власну інфраструктуру. А вкладати є куди – в селищі розпочалась реконструкція систем водопостачання та каналізації.

З поміж інших курортів Львівщини Східниця вирізняються особливою близькістю до природи та гір. Якихось 2-3 кілометри – і від Східниці можна потрапити, приміром, в селище Новий Кропивник, де протікає річка Стрий – одна з наймальовничіших та найпотужніших річок Західної України, а до гір – майже рукою подати. Тож тут можна не лише оздоровлюватися, але й активно гуляти на природі та займатися хайкінгом. Детальніше про відпочинок у Східниці читайте у нашому попередньому матеріалі.

Трускавець – європейський курорт

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Чистий до блиску Трускавець (якщо вірити чуткам, мерія платить двірникам до 10 тисяч гривень заробітної платні) зустрічає туристів красивими променадами, відреставрованими будинками та новим будівництвом. За часи Австро-Угорської імперії в місті було близько 300 дерев’яних вілл, зараз їх залишилось лише близько 30. Майже всі вони в приватних руках, але охороняються державою як історичні пам’ятки. Водночас радянська імперія залишила тут свій спадок – гігантські профспілкові санаторії. Наразі державними залишились санаторії силових відомств (МВД, СБУ та Військовий), санаторії МОЗ і Укрзалізниці.

Легендарна лікувальна вода «Нафтуся» є тільки в Трускавці, адже під час транспортування вона втрачає усі свої корисні властивості. Вода з нафтою – тобто органічними сполуками – краще за все лікує всі ниркові патології та проблеми сечовивідних шляхів. Але не тільки це.

Зараз в місті працює 78 санаторно-курортних закладів, 18 санаторіїв, 5 пансіонатів, 35 готелів та 20 вілл. Однак статистика стрімко змінюється, адже неподалік від мерії інвестор з Туреччини добудовує 7-поверховий готель. Одночасно будуються ще 2 об’єкти з інвестиціями з Азербайджану та Казахстану. Крім того, два місяці тому був проведений конкурс на будівництво аквапарку – найбільшого в Східній Європі, який виграв київський забудовник. Водночас мерія опікується розвитком спорту та мистецтва, особливо для малечі, купує музичні інструменти в шкільні ансамблі. А ще придбала в Люксембурзі сцену для балету.

У Трускавці відпочивальники мають змогу не лише лікуватися водичкою, але й проходити повний курс лікування: тут і різноманітні обгортання, і лікувальні ванни, і фізіотерапевтичні процедури, і масажі, і косметологія, і багато усього іншого.

Є у Трускавці ще один унікальний лікувальний заклад – Клініка професора Козявкіна. Тут за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації лікують пацієнтів, хворих на дитячий церебральний параліч, остеохондроз та з наслідками травм і органічного ураження нервової системи. Клініка приватна, а тому лікування в ній платне.

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Метод був розроблений професором Козявкіним ще в 1979 році, в 1993 році – прийнятий вже МОЗ України як одне з пріоритетних напрямків лікування ДЦП. Клініка переїхала зі Львова до Трускавця в 1993 році. В 2003 році був побудований новий корпус на 100 кабінетів та 100 номерів різної категорії. Для проживання також використовується і старий, 9-ти поверховий корпус поруч. Але черги на лікування розписано до березня наступного року. Це проблема, бо ідеально, коли пацієнт приїжджає до клініки 3-4 рази на рік для двотижневого курсу реабілітації. І потім продовжує працювати вдома згідно отриманих рекомендацій. Але як це зробити з такими чергами? До того ж, клініка приймає на лікування багато іноземних пацієнтів, особливо з Кувейту.

Вже неодноразово підтверджено, що метод професора дійсно працює, в важких випадках покращуючи якість життя не тільки маленьких пацієнтів, а і їхніх родин, в менш складних –допомагаючи діткам рухатись, сідати, ходити, обслуговувати себе самостійно. В 93% вдається зняти спастичний стан м’язів. А покращення моторних функцій веде за собою покращення психоемоційне. Недарма ж метод Козявкіна має розповсюдження за кордоном: відділення клініки відкрито на Кіпрі, лікарі з ОАЕ проходили навчання в Україні та за франчайзингом використовують метод в двох клініках. До кінця року має бути відкрита клініка в Саудівський Аравії.

20-тисячний Трускавець приймає одночасно десь біля 14 тисяч гостей. Причому частка іноземців постійно зростає, і за 9 місяців 2019 року склала 24 % від загалу. Основна маса – поляки (18%), за ними – Білорусь, Азербайджан, Молдова.

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«Ви всіх обліковуєте?», – питаємо у голови Трускавця, пана Андрія Кульчинського. «Ми боремось за це, це ж наші гроші», – відповідає він. Сума туристичного збору в Трускавці становить 8,36 грн. Однак правила дотримується далеко не кожен. Мер вважає, що цю проблему можна вирішити тільки юридично, одночасно встановивши великі штрафи за ухиляння від збору. Тільки спочатку держава повинна надати інструмент для цього.

Як і сусідні курорти, Трускавець прагне до створення своєї ОТГ. В плані – приєднання двох сіл, тоді до курорту приєднаються 5 озер та нові теренкури з різницею висот 800 метрів.

До речі, кілька слів про природу у Трускавці. Окрім того, що прямо біля головного бювету міста починається мальовничий міський парк – з густою рослинністю, веселими білочками та пташками, а також теренкурами для оздоровчих прогулянок, в кількох кілометрі-двох від міста починаються ліси та озера. Біля Доброгостіва вже навіть потроху обживають зону для відпочинку.

Також можна піднятися в гору в бік Оріва – це вже справжній маршрут для хайкінгу, з підйомами та дивовижними краєвидами. І ніхто вже не скаже, що Трускавець – то лише відпочинок для ледачих чи хворих туристів. Більш активним тут теж буде чим зайнятися. Детальніше про відпочинок у Трускавці читайте в нашому попередньому матеріалі.

Моршин – доступний для всіх

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Моршинська вода – один з найвідоміших брендів в Україні. А що там з самим курортом? Площа Моршину всього 2,2 квадратних кілометри, в місті 8 санаторіїв і 14 пансіонатів. Державі належать 4 санаторії ДП СКК «Моршинкурорт» – і це головний роботодавець та платник податків в Моршині. Курорт має чудові парки, добре відремонтовану бальнеологічну лікарню з сучасним обладнанням. І бюджетний номерний фонд. Саме тут можуть дозволити собі лікування громадяни України з середніми фінансовими можливостями. Велика кількість людей може отримати путівки від фонду соціального страхування, наприклад, на післяопераційну реабілітацію. Так, така опція ще існує в Україні.

Крім того, цього року в Моршині відкрився готельно-оздоровчий комплекс «Святий Шарбель». Одночасно з тим тут будується ще три нові готелі.

Ціни в санаторії ДП «Моршинкурорт» стартують від 570 грн/день – і це включаючи обстеження, лікування, проживання та харчування. Середня вартість путівки – 864 грн/день. Ще одна відмінність українського курорту – ви можете отримувати на день не одну лікувальну процедуру, а стільки, скільки призначить вам лікар (це не включаючи фізіотерапевтичні процедури). Бажаєш більш комфортного проживання – є можливість зупинись в приватних курортно-санаторних закладах, а лікування отримувати в бальнеологічній лікарні «Моршинкурорту» за додаткову плату.

Моршин має унікальні сульфатні води, з додаванням солей калію та магнію. Дія такої води – чистка всього організму. Краще за все такі води лікують захворювання печінки та жовчовивідних шляхів. Крім цього, бальнеологічна клініка відома лікувальними процедурами з озокеритом.

Питання ОТГ стоїть в Моршині ще гостріше, ніж у сусідів. За попереднім, неузгодженим і досі планом, до маленького Моршину площею 2,2 кв. км. збирались долучити 18 сільських рад загальною площею 290 кв. км. Втім, місцева влада впевнена, що це знищить курорт, тож зараз ідуть перемовини про зміну цього помилкового плану.

Основні напрямки лікування та оздоровлення на трьох курортах Львівщини

Кожен з курортів Львівщини має свої пріоритетні напрямки лікування та реабілітації. Немає сильнішої чи слабшої води – є її хімічний склад та механізм дії.

Показники до лікування Трускавець Моршин Східниця Захворювання шлунково-кишкового тракту +++ +++ ++ Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів +++ ++++ +++ Захворювання нирок і сечовивідних шляхів ++++ +++ +++ Порушення обміну речовин (цукровий діабет, подагра), а також захворювання ендокринної системи ++ +++ ++ Порушення статевої функції у чоловіків ++ + Захворювання дихальної системи +++ +++ + Захворювання серцево-судинної системи + +++ + Захворювання опорно-рухової і периферичної нервової систем ++ +++ + Шкірні захворювання (в т.ч. псоріаз) ++ + + Недокрів'я + Медико-психологічна реабілітація учасників АТО +++ +++ +

Куди ще можна поїхати під час відпочинку на курортах Львівщини?

Оскільки санаторно-курортне лікування більше ефективне комплексом, тобто краще приїжджати мінімум на 10 днів, якщо ви дійсно хочете відчути ефект, багатьом туристам, особливо більш активним, за кілька днів може набриднути типовий оздоровчий відпочинок. Коли вже усі місцеві парки та найближчі лісництва досліджені з усіх боків, вони починають шукати, як ще урізноманітнити свою відпустку. Один з варіантів – екскурсії, як самостійні до того ж Дрогобича (детальніше про нього можна почитати у нашому попередньому матеріалі), так і з туристичними групами (пропозиції від місцевих фірм тут на кожному розі). Ми розповімо вам ще про кілька цікавих ідей.

Крушельницьке лісництво

Крушельницьке лісництво належить до Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Садиба лісництва розташована в с. Крушельниця, і знайомство з природною перлиною треба починати саме тут. Це близько 20 кілометрів від Східниці, близько 25 кілометрів від Трускавця та близько 36 кілометрів від Моршину. Проїхати повз садибу ви не зможете – схил поруч прикрашає туєвий тризуб розміром 8 на 10 метрів.

Поруч з садибою є кілька ділянок лікарських рослин: меліса, кілька сортів м’яти, ехінацея, календула, лаванда. Лісові трав’яні чаї з додаванням цих рослин – справжня насолода. Але головне завдання лісників і вчених – зберігати природу і навчати цьому молодь. При садибі діє навчальний курс для дітей та дорослих про правила поведінки зі сміттям та засоби його сортування та переробки.

Лісництво має 10 природоохоронних програм для збереження та відтворення тваринного та рослинного світу. Наприклад, вісім років тому з Європи було завезено 11 зубрів (насправді велетні жили тут в минулому, але чи то поведінка людини, чи то природні катаклізми сприяли зникненню зубрів в наших лісах). Зараз зубрів вже 34, і нова, молодіша частина стада, відокремилась від старої і не з’являється до людей на підгодівлю – а це означає, що зубрам добре в лісі. П’ять видів червонокнижних тварин живуть в лісництві: бурі ведмеді, лісові коти, борсуки, видри та горностаї. Благородні олені, козулі та кабани, на щастя, мають не критичні популяції і до створення заповідника були основними об’єктами полювання.

Водночас нещодавно побудована дорога і радує і викликає тривогу. Раніше складні під’їзди слугували одним з захисників природнього парку, а зараз навкруги почалось активне будівництво туристичних садиб, тож виріс ризик втручання людей в життя заказників. На садибі в Крушельниці ви можете дізнатись про дозволені маршрути в заповіднику та безпечні для людей та звірів правила поведінки в лісі.

«Буковиця» – на повній швидкості

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На карті гірськолижних курортів Львівщини Бориславська «Буковиця» з’явилась в 2016 році, й вже 4-ий рік курорт працює та розбудовується без участі держави та європейських грантів. Власники мають на меті створити курорт європейського рівня на своїй батьківщині, вдихаючи нове життя в неспішний сонний Борислав. На схилах гори Буковиця вже працюють три витяги, в цьому сезоні на вершину гори побудовано канатну дорогу. Курорт має три траси, найдовша з яких 1050 м, схили середнього та легкого рівня, що прекрасно підходить для навчання. Постійно працює гірськолижна школа для всіх вікових категорій. Крім цього, власники відновили роботу колись легендарного дитячого спортивного клубу «Бориславська сніжинка». Плани у клубу амбітні – вирощувати чемпіонів серед місцевої малечі.

Керує спортивною інфраструктурою Дмитро Мицак – сам в недалекому минулому спортсмен-гірськолижник. Дмитро кілька років жив та тренувався за кордоном, і цей досвід відчувається в обладнанні всієї інфраструктури навкруги спуску. Відділення прокату спорядження не тільки зручне і красиве, а ще має професійне обладнання для догляду за лижами. А це питання безпеки спортсменів.

Також на схилах працюють 2 фудкорти та бістро, де можливо перекусити, є медпункт. Для тих, хто не катається на лижах чи сноуборді, поруч будують тюбінгову трасу.

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Лікувально-оздоровчі курорти Львівської області поступово відроджуються, і це підтверджується статистикою – з’являються нові заклади, а кількість туристів зростає, в тому числі іноземних. І попри стереотипи, тут можна не лише ліниво відпочивати, але знайти ще багато чого цікаво для насиченого відпочинку.

Ірина Лозниця